中國復旦學者抄襲台生碩論 受害者示警：恐被對岸系統性抄襲

政大中文系博士候選人葉霑在社群平台披露，發現自己與其他3本台灣碩士論文被中國學者王燦惡意抄襲。圖為政大。（記者楊綿傑攝）

2025/02/26 13:23

〔記者楊綿傑／台北報導〕中國學者爆抄襲台生碩論醜聞！政大中文系博士候選人葉霑在社群平台披露，發現自己與其他3本台灣碩士論文遭到中國復旦大學新聞學院博士後研究員、武漢輕工業大學副教授王燦的惡意抄襲，向各期刊及復旦校方檢舉後，個資還外洩，因此收到王燦多封情勒信件，提醒台灣學界學位論文可能被對岸系統性抄襲。

葉霑及其他受害者的聯合聲明提到，去年12月陸續發現王燦在2年內抄襲4本台灣的碩士論文，且是「一字不漏」、「包含註腳」甚至「連同圖表」的惡意抄襲，一次也不曾提及所抄襲之原著，已構成極為嚴重的學術不端。並以此獲取復旦大學、武漢輕工業大學的學術工作機會，對原著研究成果有重大侵害，也是對人文學術圈的蓄意詐欺。

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而4篇被抄襲之學位論文領域分散，遍及台大台文所、台師大國文所、彰師大國文所及中央大學藝術所。領域跨及當代台灣非虛構寫作、近現代京劇研究、北宋閱讀史、邊疆藝術研究等。

聲明質疑，抄襲者的研究領域似為新聞學／媒介研究，但抄襲的論文又跨越多個領域，高度懷疑抄襲者可能是透過「購買」的方式，雇請各領域的熟悉者惡意對「台灣學位論文」進行「代抄服務」。

聲明指出，受害者後續向刊登王燦相關抄襲學術著作的刊物反映，也向復旦大學舉報，被刊物編輯部核實抄襲，應允會撤稿，復旦大學也開啟調查，後並稱學術不端情況屬實等。但葉霑的電子郵件信箱卻在未被同意之下為王燦獲取，王燦並撰寫3封信件疑似情勒。

第一封信中附上高血壓病例，主張因為身體健康關係，且是「第一次也是最後一次抄襲」，因此「需要」受害者原諒；第二封信中聲稱「已離開學術單位」，感謝受害者的舉報，祝福受害者「未來都好」；第三封信聲稱受害者收到信件時，他「已離開人世」，希望受害「未來都好，並不要對内地產生不好的想法」。

聲明強調，要向台灣所有文史哲、藝術學界之研究生，提供一個血淚經驗，希望所有研究生自此以後務必留意自己的論文，尤其是學位論文，是否被熟知中國期刊查重系統疏漏之不肖者惡意抄襲販售，成為大型不肖商業活動下的犧牲者。

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