世界機關王競賽屏東縣初賽舉行 周春米到場期勉讓科學更貼近生活

2025世界機關王競賽屏東縣初賽。（屏東縣政府提供）

2025/02/26 13:13

〔記者葉永騫／屏東報導〕「2025世界機關王競賽」屏東縣初賽今天在縣立體育館舉行，吸引了全縣45校、414隊，計1006位學生參賽，縣長周春米到場表示，這場比賽不僅是學童展現科學創意與實作的重要平台，更期待學子們在比賽中發揮所學，讓科學更貼近生活。

縣長周春米指出，上週帶著屏東11所學校450名孩子們，坐上國科會的科普列車一起進行科學闖關，科學實作過程中，發現孩子們能更有系統的思考並解決問題，為讓科學能更加有趣，去年世界機關王屏東學子從近200組隊伍、700名選手中脫穎而出，共獲得2金、3銀、1銅、3佳作好成績，為持續推廣科學普及化，目前縣內已成立5所科學教育基地，分別為，屏東科學教育中心、明正、潮州、南州及車城四所國中，不僅提供學生科學體驗空間，也期許學生們能將平常所學在比賽場上盡情發揮，為屏東爭取榮譽。

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縣府教育處說明，這次競賽設有6個組別，包括機關整合賽、機器人任務賽、積木創客盃、遙控競速障礙賽、遙控足球賽及創意賽「智慧科技-屏東五箭」，競賽以屏東AI太空站為主題，藉由A及B機器人與自動化平台的互助合作，將隕石運送至隕石收集區來進行開賽儀式，機關整合賽（GM）則以3R與循環經濟為主題，結合科學概念、科技知識，透過積木與動手實作發揮創意，創作具特色的作品，以達推動創意科技教育目的，最終將選出44隊代表隊，晉級參加全國賽。

世界機關王競賽屏東縣初賽 千名學童到場競技。（屏東縣政府提供）

2025世界機關王競賽屏東縣初賽縣長周春米到場勉勵千名參加競賽的學童 。（屏東縣政府提供）

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