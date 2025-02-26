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    農村水保署農村好物 首躍超商網購平台

    農村水保署與國內超商龍頭7-11合作推廣農村好物。（記者楊媛婷攝）

    農村水保署與國內超商龍頭7-11合作推廣農村好物。（記者楊媛婷攝）

    2025/02/26 13:01

    〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部近年推動農村發展加工品，並由農村水保署選出農村好物，農村水保署與國內超商龍頭7-11合作於網路平台首度設置「農村好物專區」，並上架17家農村社區企業、49項農產品，農村水保署副署長蘇茂祥今（26日）表示，因農村產品有季節性，將採當季限量方式提供。

    農業部農村水保署於2015年推動的「農村好物」，商品必須使用國產農產品為原料，並且必須在合法的場域生產，也要通過食品檢驗認證，並具有一定設計感，蘇茂祥表示，目前已發掘483項具潛力發展商品，含括農漁畜等加工品，今年首度農村好物的商品可上架7-11的「ｉ預購」、「ｉ划算」平台，民眾可以直接下單，就會有從農村直送、最新鮮的美食。

    蘇茂祥進一步說明，目前在7-11上架的農村好物商品共有49項，包含冰烤地瓜、滷味、蘿蔔糕、洛神飲、鵪鶉皮蛋等，未來希望可進一步擴大上架品項，但因農村產品本身產量較少，也有季節性，因此將隨季節滾動調整並限量供應品項。

    農村好物專區目前可買到49項農村好物。（記者楊媛婷攝）

    農村好物專區目前可買到49項農村好物。（記者楊媛婷攝）

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