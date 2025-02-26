遊民躺在車站餐車上 北捷乘客直呼倒胃口

有民眾24日傍晚經過台北捷運頂溪站，發現有遊民躺在他平常會買早餐的餐車上，覺得倒胃口。（民眾提供）

2025/02/26 13:09

〔記者林承鴻／台北報導〕有民眾24日傍晚經過台北捷運頂溪站，發現有遊民躺在他平常會買早餐的餐車上，覺得倒胃口，向站務人員反映後，人員前往勸離。台北捷運公司表示，廠商每日營業前會清潔餐車並使用酒精全面消毒，已請車站加強留意。

為了搶攻早餐商機，方便捷運族搭車順手買早餐，台北捷運攜手早餐店家，在台北車站、市政府、中山、新埔、松江南京、雙連、松山、淡水、古亭、西湖、台大醫院等數十車站，推出早餐餐車服務。

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有民眾24日在頂溪站目擊一名遊民躺在他平常會買的餐車上，覺得不衛生，當下跟站務人員反映後，人員前往勸離，遊民配合緩慢移動離開。民眾說雖然該餐車餐點會放在一個架子上墊高，但還是覺得倒胃口。另有人今（26）日目擊該餐車已增加塑膠膜包覆，避免有人躺在上面。

民眾表示看過該遊民躺在地上，也看過他站起來走來走去，也有不少網友指出看過該遊民，指他身上異味很重，也有人說他偶爾會去景安站躺。

台北捷運公司回應，該處位於頂溪站1號出口旁，廠商每日營業前會清潔餐車並使用酒精全面消毒，本案經旅客通報後，車站人員立即前往驅離並消毒餐車。北捷表示，已請車站加強留意，另提醒旅客，如遇任何異常狀況，可以通知站務人員，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，將儘速派員前往處理。

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