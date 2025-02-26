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    華航合作齊柏林基金會及親愛愛樂 新登機片3月上線

    華航登機影片配樂由來自南投原鄉學子組成的「親愛愛樂弦樂團」譜作新曲。（由「親愛愛樂弦樂團」提供）

    華航登機影片配樂由來自南投原鄉學子組成的「親愛愛樂弦樂團」譜作新曲。（由「親愛愛樂弦樂團」提供）

    2025/02/26 12:48

    〔記者蔡昀容／台北報導〕中華航空與「看見 • 齊柏林基金會」及「親愛愛樂弦樂團」合作全新登機影片，3月起在全球航班上線，以環境教育為主題，見台灣山海之美、聽來自原鄉的樂音。

    華航新的登機影片主題「華航帶著環境教育的種籽起飛」，呈現華航首創台灣添加永續航空燃油載客飛行、全航機客貨運環保旅程等永續作為，並融入台灣空拍大師齊柏林紀錄片「看見台灣」，呈現台灣的山、河、海、城市及人文；背景音樂則是南投親愛村部落原鄉學子組成的「親愛愛樂弦樂團」，專為影片譜作的新曲「平步青雲」，並由 2 位老師帶領 16 位團員演奏及修音，描繪台灣自然與文化。

    「親愛愛樂弦樂團」來自南投親愛村，住有泰雅族與賽德克族，由創辦人陳珮文與王子建發起，致力於扶植偏鄉學童學業與音樂教育，成立「親愛音樂藝術實驗教育機構」。

    華航於「eMall 送貨到府」推廣「看見 • 齊柏林基金會」及「親愛愛樂弦樂團」自製的周邊產品，包含茄萣魚塭真絲絲巾、台北101山嵐石墨烯雙面漁夫帽、玉山馬克杯組、凝視齊柏林攝影集、親愛愛樂繪本專輯、迷你彩繪小提琴等，邀請旅客支持公益的同時，也能將台灣之美帶回家。

    華航製作全新登機影片，3月起全球航班正式上映。（華航提供）

    華航製作全新登機影片，3月起全球航班正式上映。（華航提供）

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