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    中捷藍線將先購28列車 每列載530人空間寬敞

    中捷藍線先採購28列車，每一列車可承載530人。（市府提供）

    中捷藍線先採購28列車，每一列車可承載530人。（市府提供）

    2025/02/26 12:50

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運藍線機電工程預計今年6月開工，台中市捷運工程局表示，目前預計採購28列車，屬中運量，每一列車可承載530人，每一列車可車廂有3至4節車廂，車廂會比綠線窄而長，就是考量到國際背包客及民眾多半背背包，因此將每一個人站的距離拉寬，並且縮短班距，來滿足藍線較高運量的需求。

    中捷藍線因為沿台灣大道興建，捷運工程局評估運量將較綠線多，不過，中捷藍線每一列車的載客量為530人，反而比中捷綠線536人為少，引發討論。

    捷運局表示，中捷藍線的車廂比綠線的細長，過去中捷綠線在計劃承載量時，並未考量民眾有背背包的習慣，同時考量到國際背包客到台中增多，因此將每一個人站的距離拉寬，並且縮短班距，來滿足藍線運量的需求。

    此外，捷運藍線預計先採購28列車，此為初期目標，未來搭乘民眾增加，會再增加列車的採購。

    捷運局表示，中捷藍線若以五級維修功能的龍井機廠來分界，往西是台中港，為高架段，長10.3公里，有8座高架車站，往東是台中火車站，是屬於地下段， 長14.48公里，有12座車站，全線有20座車站，全長24.78公里。

    路線起自臨港路（台17線），經過台鐵海線，並在通過正英路站後的台灣大道6段大肚山麓轉為地下段，於文心路口與綠線市政府站共站，採地下－高架之轉乘模式，直行與台中車站共站，再穿越臺鐵山線至樂業路轉行進德路，終點站設於帝國製糖廠台中營業所附近。

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