北市代收獨居長者垃圾 主動評估去年增22人獲服務

台北市環保局針對獨居和行動不便的長者推出代收垃圾服務。（台北市環保局提供）

2025/02/26 12:45

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市環保局的獨居長者代收垃圾服務自去年11月起跨局處合作，由社會局主動初步評估獨居長者的情況，將可能有代收服務需求的對象名單送交環保局，並一同訪視確認，去年藉此讓22位長者成功加入服務，減少他們倒垃圾的煩惱。

83歲吳女士由於幾年前搬重物不慎導致脊椎關節移位，且因心臟安裝了4根支架，平日依賴輔具才能移動。她告訴社會局工作人員，她一向不喜歡麻煩別人，但由於年紀大了，加上兒女旅居國外需要協助，經社會局轉介，環保局訪視後提供代收服務，再也不必擔心丟垃圾的問題。

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環保局說明，安排好每週的代收垃圾時間後，長者只需要在約定的時間將垃圾放在門口，就能夠由清潔隊員代為處理。環保局自2018年起推出代收垃圾服務，避免他們外出倒垃圾的困難和風險，也大大減輕生活負擔，目前服務中的長者有127位，累計已幫助了240位獨居行動不便的長者。

環保局坦言，即便是藉由社會局評估符合「獨自居住」、「行動不便」以及「65歲以上」的獨居長者，環保局前往長者家中了解需求時，過程中也曾有長者抗拒，多數是因為不願麻煩別人、不習慣接受幫助或不想改變，但在清潔隊員及里鄰長的努力溝通協調及關懷下，終於讓長者漸漸卸下心防。

民眾或家中成員有符合獨居、行動不便、65歲以上長者的條件，且有排出垃圾需求者，可與各區清潔隊聯絡，清潔隊後續將主動聯繫並派員評估規劃協助事宜。各區清潔隊聯絡電話為：萬華區 02-2306-9144、大同區 02-2594-9904、中山區 02-2502-2264、信義區 02-2723-4982、大安區 02-2737-1303、松山區 02-2514-7712、中正區 02-2332-0726、內湖區 02-2791-7730、文山區 02-2936-3050、南港區 02-2783-4725、士林區 02-2883-0962、北投區 02-2821-8867。

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