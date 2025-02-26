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    拚庶民經濟 新北改造13座市場、新建改建9座

    新北市舉辦「黑白切大賽」，傳承國民美食與市場濃厚的人情味。（記者賴筱桐攝）

    新北市舉辦「黑白切大賽」，傳承國民美食與市場濃厚的人情味。（記者賴筱桐攝）

    2025/02/26 12:30

    〔記者賴筱桐／新北報導〕市場是最貼近民眾生活的消費場所，新北市政府自2019年至今，已改造13座市場的軟、硬體設施，並推動新建或改建9座市場，今年陸續啟動3座市場改造，並舉辦黑白切大賽、府中派對、油飯節等特色活動，推廣國民美食及商圈市集，促進庶民經濟發展。

    新北市政府經濟發展局長盛筱蓉今天在市政會議進行「從早市到夜市 新北庶民經濟強棒出擊」專題報告，她表示，市府秉持「整齊、清潔、明亮、品牌、美學及現代化」主軸，推動市場改造與攤商輔導，2019年起啟動9座市場新、改建及改造13座市場，透過翻新老舊攤位、改善基礎設施、提升衛生與安全條件，讓市民購物更舒適，成功將傳統市場轉型為結合休閒、文化展示及社區交流的多功能平台。

    市場處說明，今年將啟動三峽市場改造，包括打造入口意象、更新攤商招牌、改善梯廳、騎樓優化，藉由既有建物紅磚、洗石子等元素，結合三峽藍染意象，預計2025年完工，並持續推動萬里、新莊第一公有市場改造。

    市長侯友宜強調，新北市重視庶民經濟發展，從傳統市場改造到各項市集活動，今年再推出具代表性的「黑白切大賽」，希望每位市民感受到濃厚的人情味與在地文化，創造在地消費，未來仍持續推動市場升級，振興商圈並強化品牌競爭力。

    面對即將到來的世界壯年運動會，盛筱蓉指出，市府搶先布局協助店家搶攻商機，除成立場館周邊特約店家招募小組，號召逾800店家參與，也整合鶯歌商圈、鶯歌美食廣場，攜手推動閉幕式周邊活動，盼帶來觀光人潮與商機。

    此外，府中商圈將於3月結合白色情人節舉辦「情人節市集」，讓戀人、朋友與家人感受甜蜜氛圍；5月將推出「府中派對」，串聯餐飲業者，推廣新北在地精釀啤酒品牌及府中商圈餐酒館。

    新北市已改造完成13座市場，並啟動新建、改建9座市場，圖為樹林保安市場。（市場處提供）

    新北市已改造完成13座市場，並啟動新建、改建9座市場，圖為樹林保安市場。（市場處提供）

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