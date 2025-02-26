曹興誠捐清大1500萬變羅生門？ 林志潔：不應影響各界捐款大學意願

曹興誠捐清大1500萬變羅生門？陽明交大法律學者林志潔強調捐款對大學很重要，不應影響各界捐大學意願。（記者洪美秀翻攝）

2025/02/26 12:42

〔記者洪美秀／新竹報導〕聯電創辦人曹興誠30年前與清大已故前校長沈君山對弈輸50子而同意捐清大1500萬元的美談，近期因國民黨不分區立委翁曉玲指控曹興誠根本沒捐1500萬，而清大更無人願意出面說明到底有無收到這筆捐款，讓此事件變成各說各話羅生門。陽明交大法律學者林志潔因曾擔任陽明交大校務基金管理委員會委員，她也語重心長提到，捐款對大學很重要，她認為此事件不應影響各界捐款給大學的意願。

林志潔說，關於30年前曹興城董事長捐款1500萬給清大的事情，她說，當代大學的捐款管道非常多元。錢有可能是進學校的校務基金，但也有可能是去校友會，或者是成立清寒獎學金，也有可能是成立學術講座，或者是為了節稅的考慮，以配偶或是企業的方式來跟學校進行產學合作，促進教育跟科技的研發，或者是挹注學生。

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30年前，當時校務基金的管理或許未臻完備，但是清華大學，在30年來，多次的在公開的新聞稿或者是在媒體上表示確實收到曹董事長的1500萬，其中甚至有媒體還報導這一筆錢部分被拿來用作學術的獎座，而第一場邀請的正是李遠哲博士。由此可知，清大收受這1500萬不管用任何的方式，確實應該是沒有問題的。如果現在清大認為這1500萬當時是有疑義，那麼清大實在應該公開發一個新聞稿來說明。

林志潔說，翁曉玲現在是不分區的立法委員，但也是清華大學的專任副教授，以同在高等教育機構工作，都知道現在的大學急需要各界的挹注，不論是就學生的實習。學生的獎學金或是大學的科技研發，或者是國際學術聲望的提升，其實各界的捐款對大學來說是當務之急，她個人很希望這個事情不要影響各界來捐款給大學的意願。

林志潔說，由於她曾擔任陽明交大校務基金管理委員會的委員，了解高等教育需要各界捐助的迫切性，希望此事不要影響大家對高教挹注的意願，也希望翁曉玲委員能本於同屬高教一分子的立場，避免傳播不實資訊或造謠，傷害新竹的高教機構。

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