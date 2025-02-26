台中捷運藍線機電標啟動廉政平台 缺工缺料不排除追加預算

中捷藍線機電標高達608億元，市府廉政平台啟動。（記者蘇金鳳攝）

2025/02/26 12:12

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運藍線的核心機電系統發包工程已在一月上網公告，預計3月11日開標，由於機電工程採購預算金額達608億元，因此市府今天啟動廉政平台；台中市捷運工程局長蘇瑞文表示，中捷藍線施工「先機電、後土木」，機電標預計6月開工，但由於國際缺工、缺料嚴重，2年前編列總經費1615.14億元，可能不足，會啟動向中央申請補助，至於缺口有多少，要等明年土建標在設計時才能確定，現在正在評估中。

中捷藍線的機電標是國際標，已於1月公告招標，預計3月10日截止，11日開標，由於機電標達608億元，市府今天召開記者會，邀請廉政署、台中地檢署、調查局、台灣透有組織協會共同宣布中捷藍線的機關採購廉政平台正式啟動，副秘書長張大春表示，希望平台的建立，守護重要公共建設，讓採購人員及廠商能夠不會被外力干預，讓工程順利進行，如期如質完工。

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捷運工程局長蘇瑞文表示，中捷藍線機電系統已一月公告招標，機電系統標是國際標，目前作業順利進行，一旦順利招標，機電線就可在6月動工，會先機電後土建標，明年就可進行土建標開工，每一年都有新進度、新進展。

由於目前國際原物料上揚，缺工缺料嚴重，蘇瑞文坦承這樣的情況愈來愈嚴重，

他說目前預算規劃是1615億餘元，但這是兩年預算，但世界各國缺工缺料愈來愈嚴重，在進行各標的招標會就會發現預算可能不足，因此會提早啟動向中央提出修正計畫，跟中央申請，補助後續施工預算不足的問題。

至於預算缺口多少，蘇瑞文表示，原則上整個預算，必須在土建標在設計時才能掌握預算，屆時才會知道缺口有多少，因此明年才會比較清楚知道，目前還在評估中。

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