台南善化草莓節本週五登場 公所串連業者祭8折優惠

台南善化草莓節本週五登場，公所串連業者，祭出折扣優惠。（記者吳俊鋒攝）

2025/02/26 11:52

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南善化的小新營一帶，有知名的草莓專業栽培區，公所結合6家草莓園，開辦深受親子喜愛的草莓節，本週五登場，熱鬧行銷在地特色，市長黃偉哲今天代言，宣布1個月的活動期間，採草莓享8折優惠，歡迎各界共襄盛舉。

今年的草莓節，善化區公所與「晴空」、「晴光」、「溫馨」、「美裕」、「南科」、大安等小新營附近的6家在地草莓園合作，正值採收期，果實鮮紅欲滴，令人垂涎，活動持續至3月27日。

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善化區公所今天在美裕草莓園舉辦宣傳活動，黃偉哲為產業代言，並進行草莓採果、草莓糖葫蘆的體驗，立委陳亭妃、郭國文，以及副議長林志展與議員陳碧玉、李偉智、余柷青等人都出席，攜手推廣在地特色。

黃偉哲表示，草莓不僅在中、北部，台南也有，集中在善化，品質好、產量也穩定，目前在栽種面積約5.5公頃，遠近馳名。

黃偉哲說，本月28日主場活動當天，在善化啤酒觀光工廠還有「粉紅泡泡季」草莓產業文化活動，民眾可前來租借騎乘 U-BIKE，體驗悠閒的採果之旅，享受自然田園風光，在主題拍照區打卡，還有機會獲得限量小禮。

美裕草莓園業者黃彥滄提到，受去年9、10月份的颱風、豪雨等一連串氣候因素影響，首批種植的幼苗生長情況不佳，導致第1波產量銳減近4成，價格也跟著飆升。

黃彥滄指出，農曆春節期間，每台斤飆至580元，是園區經營43年來最高，後續種植的草莓，生長情況大致良好，產量恢復正常，價格也回穩。

黃彥滄強調，冷氣團接連來襲，讓草莓的成熟速度較慢，果粒因此偏大，口感也更好，值得推薦，現在嚐鮮，正是時候。

由於盛產期來得晚，業者評估，目前氣溫較以往同期低一些，預計今年到4月底還會有草莓可採，甚至可能延長到母親節檔期。

台南善化小新營一代的草莓專業栽培區，目前進入盛產期，果實鮮紅欲滴。（記者吳俊鋒攝）

草莓紅了，小朋友開心採果。（記者吳俊鋒攝）

市長黃偉哲為善化草莓代言，並進行採果，以及製作糖葫蘆等體驗。（記者吳俊鋒攝）

大顆草莓串起，製作拔絲糖葫蘆，令人垂涎。（記者吳俊鋒攝）

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