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    北市民結婚多在30至34歲 去年同婚女多於男

    台北市主計處發布民政局統計去（113）年北市同性伴侶完成結婚登記情形，男性302人、女性460人，女多於男。（取自台北市政府網站）

    台北市主計處發布民政局統計去（113）年北市同性伴侶完成結婚登記情形，男性302人、女性460人，女多於男。（取自台北市政府網站）

    2025/02/26 11:51

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市主計處發布民政局統計去（113）年北市同性伴侶完成結婚登記情形，男性302人、女性460人，女多於男；結婚年齡中位數男姓38.8歲、女性37.1歲，高於異性結婚的男性34.4歲及女性32.6歲。另觀察結婚年齡分布，同性、異性的男、女主要結婚年齡組皆落在30至34歲，集中程度以異性結婚女性36.1%及男性33.5%較高。

    依據台北市民政局統計，去年台北市同性伴侶完成結婚登記，男性302人、女性460人，較前（112）年分別增加8人（2.7%）及減少2人（-0.4%），而近兩年同性結婚狀況均呈現女性多於男性的樣態；另同年同性伴侶終止結婚共男性26人、女性88人，女性是男性的3.4倍，高於同性伴侶結婚女性為男性1.5倍的比率。

    主計處進一步從婚姻類型及性別觀察市民的結婚年齡，去年同性結婚年齡中位數，男、女分別為38.8歲及37.1歲，高於異性結婚的男性34.4歲、女性32.6歲；續觀結婚年齡分布，同性、異性的男、女主要結婚年齡組皆落在30至34歲，集中程度以異性結婚女性36.1%及男性33.5%較高。

    次高的結婚年齡組，異性結婚女性落在25至29歲占26.4%，異性結婚男性及同性結婚男、女性均落在35至39歲，結構比分別為20.5%、17.2%及22.2%。另結婚年齡40至59歲各年齡組的結構比均以同性結婚男、女性較高。

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