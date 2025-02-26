3/1起新北YouBike恢復前30分鐘免費 烏來、貢寮增設租賃站

新北市副市長陳純敬今（26）日宣布YouBike2.0公共自行車系統將自3月1日起重新啟動前30分鐘免費。（記者黃子暘攝）

2025/02/26 11:49

〔記者黃子暘／新北報導〕YouBike是許多民眾通勤、出遊的工具，新北市副市長陳純敬今（26）日宣布YouBike2.0公共自行車系統將自3月1日起重新啟動前30分鐘免費，此外，YouBike租賃站也進駐貢寮、烏來區，使新北「區區有YouBike」。交通局長鍾鳴時說，配合啟用山區濱海YouBike站，市府投放YouBike2.0E電動輔助自行車970輛，達成全市2100輛YouBike2.0E目標，配合前30分鐘免費政策，微笑單車公司也會增加調度人力與車輛。

陳純敬表示，新北市朝2050零碳城市目標邁進，訂定「新北市氣候變遷因應行動自治條例（草案）」，綠色運輸運具部分，交通局整合烏來、貢寮區觀光資源，並響應雙北世界壯年運動會，在貢寮區公所、澳底公園、龍門運動公園及烏來老街啟用YouBike租賃站，達成區區有YouBike，3月1日起也重新啟動YouBike2.0前30分鐘免費，預估可將每日使用人次從9萬提升至11萬人次，鼓勵民眾多加使用低碳公共運輸。

請繼續往下閱讀...

鍾鳴時說，配合啟用山區濱海YouBike站，市府投放YouBike2.0E電動輔助自行車970輛，提前達成全市2100輛YouBike2.0E目標，其中青春山海線八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮等8行政區共建置127處YouBike站，以便遊客騎乘深入北海岸及東北角觀光旅遊，交通局也持續在世壯運新北市各比賽場館周邊增設YouBike站以便運動員、觀賽民眾租借。

交通局簡任技正吳政諺表示，新北市YouBike2.0自3月1日起實施前30分鐘免費，將同時取消YouBike雙向轉乘公車、捷運優惠措施，避免重覆優惠，原同站還車後5分鐘可再次續借車輛的時間將延長為10分鐘，以避免使用者久占車輛；各場站見車率規定不可低於90％，市府對熱門租賃站點加強監控，車輛調度人力也從314人提升至350人，車輛調度貨車也從33輛提升至40輛。

吳政諺指出，目前貢寮共有3個場站、烏來區共1個場站，目前各站至少配置20組車柱，因烏來地理屬於山區，用地較難尋覓，市府會持續配合當地區公所、民眾需求與建議尋覓增設點。

交通局補充，市府將持續配合各項公共建設開發及大眾運輸系統規劃，建置YouBike租賃站於今年達1500站、2028年1800站目標，以完善公共運輸。

新北市副市長陳純敬今（26）日宣布YouBike2.0公共自行車系統將自3月1日起重新啟動前30分鐘免費。（記者黃子暘攝）

新北市副市長陳純敬今（26）日宣布YouBike2.0公共自行車系統將自3月1日起重新啟動前30分鐘免費。（記者黃子暘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法