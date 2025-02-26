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    新北「全民撕小廣告」3/1開跑 滿1公斤換好禮、摸彩抽大獎

    撕除1公斤以上小廣告，可兌換衛生紙、專用垃圾袋等商品，額外獲得1張摸彩券。（新北市環保局提供）

    撕除1公斤以上小廣告，可兌換衛生紙、專用垃圾袋等商品，額外獲得1張摸彩券。（新北市環保局提供）

    2025/02/26 11:43

    〔記者陳奕劭／新北報導〕為杜絕違規小廣告，新北市舉辦「全民撕小廣告─集撕廣益活動」，3月1日起至9月15日止，今年有「秤重換好禮」，撕除1公斤以上小廣告，可兌換衛生紙、專用垃圾袋等商品，額外獲得1張摸彩券，活動結束後抽出20名郵政禮券，滿3公斤者可參加「晉級達人挑戰賽」，有機會抽節能智慧家電、智能3C產品等獎項。

    環保局表示，「全民撕小廣告」活動有「秤重換好禮」，民眾只要撕除1公斤以上的小廣告即可兌換衛生紙、專用垃圾袋等禮物，並可獲得1張可抽價值1千元禮券的摸彩券，活動結束後將統一抽出20組1千元郵政禮券；撕除3公斤以上者可參加「晉級達人挑戰賽」，只要掃描摸彩券QR Code並上傳3張摸彩券存根聯照片，有機會獲得節能智慧家電、智能3C產品等獎項。活動持續至9月15日止。

    環保局說明，去年「全民撕小廣告」共撕除176萬3012張違規小廣告，今年有「雙重參與得好禮」，希望號召更多民眾一起來撕小廣告，共同維護市容環境整潔。

    環保局提醒，「違規張貼或掛設廣告物於公共設施」初犯者從原本1200元提高至2400元，最高可處以6000元罰緩；廣告物上的電話號碼則依電信法處以6至12個月的停話處分，且已停話632件，呼籲業者應合法刊登廣告，勿在公共設施任意張貼廣告物，以免受罰。

    環保局邀請民眾一起加入撕除小廣告的行列，共同維護環境整潔。（新北市環保局提供）

    環保局邀請民眾一起加入撕除小廣告的行列，共同維護環境整潔。（新北市環保局提供）

    新北市「全民撕小廣告─集撕廣益活動」自3月1日展開，歡迎民眾踴躍參與。（新北市環保局提供）

    新北市「全民撕小廣告─集撕廣益活動」自3月1日展開，歡迎民眾踴躍參與。（新北市環保局提供）

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