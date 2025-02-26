為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃機開航46週年從未關燈 累積旅運突破8.6億人次

    桃園國際機場開航46週年，累積旅運8.6億人次。（資料照，桃機提供）

    桃園國際機場開航46週年，累積旅運8.6億人次。（資料照，桃機提供）

    2025/02/26 11:46

    〔記者蔡昀容／台北報導〕桃園國際機場今（26）日開航46週年，46年來從未關過燈，截至2024年，累計服務旅客突破8億6000萬人次。

    桃機1979年2月26日正式啟用，起初只有一條跑道、一座航廈，旅運量404萬人次，到了去年已成長至4492萬人次，根據國際機場協會（Airports Council International, ACI）分組規則，已屬於旅運量4000萬以上的「大聯盟」等級機場。

    桃機2024年旅運量恢復9成，並於Skytrax評比全球總排名66名，分項排名則有5大項進入全球前10，包括年旅客3000萬至4000萬區間最佳機場全球第9名、最佳證照查驗全球第5名、最佳安全檢查全球第9名、最佳行李遞送全球第8名，以及最乾淨機場全球第9名等。

    永續獎項方面，桃機獲「APSAA亞太永續行動獎」與「TSAA台灣永續行動獎」1金2銀2銅等5項大獎。工程獎項方面，「第三航站區機坪、滑行道及機坪設施工程」獲得台灣混凝土學會「113年混凝土工程優良獎」與行政院公共工程委員會「第24屆公共工程金質獎」中央機關別土木工程類第一級「品質優良獎」肯定。

    桃機公司表示，將持續推動第三航廈與第三跑道計畫，提升服務能量，今年下半年會啟用第三航廈北登機廊廳，並持續朝智慧化、永續化、便捷化發展，透過創新技術與環保措施，打造更舒適、高效的機場環境，繼續連結台灣與世界。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播