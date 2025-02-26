桃機開航46週年從未關燈 累積旅運突破8.6億人次

桃園國際機場開航46週年，累積旅運8.6億人次。（資料照，桃機提供）

2025/02/26 11:46

〔記者蔡昀容／台北報導〕桃園國際機場今（26）日開航46週年，46年來從未關過燈，截至2024年，累計服務旅客突破8億6000萬人次。

桃機1979年2月26日正式啟用，起初只有一條跑道、一座航廈，旅運量404萬人次，到了去年已成長至4492萬人次，根據國際機場協會（Airports Council International, ACI）分組規則，已屬於旅運量4000萬以上的「大聯盟」等級機場。

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桃機2024年旅運量恢復9成，並於Skytrax評比全球總排名66名，分項排名則有5大項進入全球前10，包括年旅客3000萬至4000萬區間最佳機場全球第9名、最佳證照查驗全球第5名、最佳安全檢查全球第9名、最佳行李遞送全球第8名，以及最乾淨機場全球第9名等。

永續獎項方面，桃機獲「APSAA亞太永續行動獎」與「TSAA台灣永續行動獎」1金2銀2銅等5項大獎。工程獎項方面，「第三航站區機坪、滑行道及機坪設施工程」獲得台灣混凝土學會「113年混凝土工程優良獎」與行政院公共工程委員會「第24屆公共工程金質獎」中央機關別土木工程類第一級「品質優良獎」肯定。

桃機公司表示，將持續推動第三航廈與第三跑道計畫，提升服務能量，今年下半年會啟用第三航廈北登機廊廳，並持續朝智慧化、永續化、便捷化發展，透過創新技術與環保措施，打造更舒適、高效的機場環境，繼續連結台灣與世界。

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