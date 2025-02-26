成績不是一切！林月琴籲重視兒少心理 榜單公布應尊重學生

民進黨立委林月琴與台灣少年權益與福利促進聯盟今共同召開「努力過的人都是戰士！除榜單成績以外，更該重視兒少心理健康」記者會。（記者王藝菘攝）

2025/02/26 11:34

〔記者李文馨／台北報導〕大學學測昨天揭曉成績，民進黨立委立委林月琴與台灣少年權益與福利促進聯盟今（26）日共同召開記者會，要求教育部應加強落實學生生涯輔導，並與衛福部主動關切成績不如預期承受壓力的學生；她也呼籲，學校公佈榜單必須尊重學生隱私權與知情同意權，避免個資公開所造成的風險。

林月琴說，近年日間部大專院校休退學人數持續上升，因「志趣不合」而休退學的人數從111年的3萬904人上升到112年的3萬2259人，顯見高中階段的生涯輔導亟待加強；此外，有許多學生反映，現行生涯輔導課程時常過度聚焦升學，或只停留在單次的生涯測驗，缺乏從學生主體個性、志趣與專長的規劃探討。

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林月琴指出，近年青少年自殺自傷議題受到社會各界關注，12至17歲青少年自殺死亡比例至2023年已經上升到18.4%，已成為該年齡層十大死因中的第二大原因，但教育部與衛福部對於高中生學習與生活壓力的定期追蹤調查有主動的作為。

台少盟表示，隨著Threads等社群平台興起，青少年擁有更多分享資訊及心情的空間，但這同時也讓「成績比較」變得更加無所不在，一些考生擔心自己成績未達標，又看到社群媒體上各種成績單的分享，害怕在這樣的社群壓力下，自己的成績不如人。這樣的壓力，不僅可能影響自信心，更可能對心理健康造成長遠影響。

台北市高三學生曾敬堯觀察，他這段時間常常聽到同學討論，認為自己的成績不理想，可能要到分科測驗才有機會錄取理想的校系；換個角度講，當聽到其他同學考得不錯，也會不自覺地感到不如其他人，進而形成同儕之間的壓力，在社群發達的現代，這些看似細微的情緒會不斷累積在學生心中，久而久之，就可能成為同學龐大的壓力來源。

林月琴最後提出3大訴求，第一，要求教育部與衛福部應主動定期追蹤高中生身心健康狀態與學習壓力，進行數據分析擬定輔導策略檢視資源運用成效；第二，特別針對學習成就不如預期的學生提供必要的輔導與協助；第三，應保障與尊重學生個資隱私權益，學校在公布榜單前應該要確保學生與家長的知情及同意權利。

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