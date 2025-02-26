桃市特教助理員被控性騷 教育局將召開會議究責提報校長不適任

桃園市北區某小學鄭姓特教助理員被涉及性平、不當行為案，立委林月琴（左2起）、郭昱晴、桃園市議員黃瓊慧，與桃園市教師會暨桃園市各級學校產業工會，26日在立院召開記者會控校長延遲通報、隱匿包庇，還疑似對家長、學生、老師秋後算帳。（記者王藝菘攝）

2025/02/26 11:57

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市某小學特教助理員被控至少2起性平案件，立委林月琴、郭昱晴、桃園市議員黃瓊慧、桃園市教師會暨桃園市各級學校產業工會今（26）在立院召開記者會表示，校長疑似在校內對吹哨家長、學生、教師進行秋後算帳，教育局回應，該員被控性平及不當行為案已啟動調查，針對校長延遲通報及未積極處理情事，近期將召開會議究責及提報校長不適任事實調查審議小組。

該員被指控涉及的性平案件分別是被目擊牽低年級女學生的手到操場玩，另一起是陪伴中年級學生上課時，女學生向老師反映鄭員盯著她的胸部看，老師當下即要求他以後都要坐在外頭，不能進班，另有出現不當對待特教生行為；校方日前回應，1、2月分別自教育局、教育部接獲通知相關投訴，併案成立性平委員會調查，針對鄭姓特教助理員被控模仿學生走路等不當行為，學校也召開校園事務會議調查中，該員在啟動性平調查時已先停職。

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林月琴、郭昱晴、黃瓊慧表示，事件在2月被議員揭露後，該員才火速請辭，而性平、不當行為自去年9月陸續發生，校方不僅未通報，也未積極處理，直到今年1月在特教推行委員會上，老師、家長再次向校長反映，校長當場承諾會將其解聘，事後卻以身心障礙進用比例為由反悔，並擬改聘為廚工或警衛，家長改以電話、書面投訴教育局，校方才於1月中旬進行第1次性平通報，但校方對不當管教情事卻隻字未提，且在該員請辭後，校長疑似在校內對吹哨家長、學生教師進行秋後算帳。呼籲桃市府應追究相關人員隱匿之責，並確實保護吹哨者安全。

教育局回應，該員雖已離職，但他疑似性平、校園霸凌及不適任情事，已責請學校仍應依規定召開校事會議進行審議，性平調查目前由外聘委員調查中，學校是否有逾時通報等情事，將交由調查委員查明，若查證屬實將依性別平等教育法等規定進行後續處置。

教育局強調，上月接獲校方性平通報後，除責成校方就該員予以停職接受調查外，同時教育局秉勿枉勿縱、絕不護短原則派員入校進行調查，將針對校長延遲通報及未積極處理情事，近期內將召開校長成績考核委員會審議究責，及提報校長不適任事實調查審查小組作審議。

另，教育局與桃園市特殊教育輔導團人員已於上月中旬及2月中旬到校進行訪視輔導，並要求學校對於相關學生應落實後續心理輔導工作。

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