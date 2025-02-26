新光三越台中開闢第二賣場 3月在2地點開賣

台中世貿中心3月1日起將成為新光三越短期賣場。（記者蘇金鳳攝）

2025/02/26 11:29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為了儘速安置專櫃人員，台中新光三越原本未考慮台中世貿中心作為第二賣場，但因台中找不到好的賣場，昨天決定第一階段在台中部份，將台中世貿中心及台中長榮桂冠酒店列為特賣會的會場，台中世貿中心訂在3月1日至11日、18至31日，長榮桂冠酒店則是11日至21日，也就是整個3月份，民眾可至此二處購買到新光三越的品牌商品。

為了能短期安置員工，新光三越與廠商研擬多項方案，決定開闢第二賣場，原來傳出有台中世貿中心，但日前被新光三越否認，但新光三越昨天發公文給各廠商，公布第一階段的第二賣場，在台中的地點有台中世貿中心一館及台中長榮桂冠酒店三樓。

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新光三越解釋，原本覺得台中世貿中心不適宜，但是在尋找多個地點，找不到更大的地點，因此決定將台中世貿中心列人，並加入台中長榮桂冠酒店。

台中世貿中心將在3月1日至11日、18日至31日開賣，而長榮桂冠酒店則是11至21日，外縣市則選擇台北及台南兩地，台北在3月6日至18日在新光三越台北信義新天地，3月5日至23日在台北南西店，3月4日至26日在台南的新天地本館。

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