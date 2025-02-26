視察公館配水池新建大樓工程 李四川對工法運用有興趣

台北市副市長李四川日前前往視察自來水事業處公館配水池改建新大樓工程。（取自李四川臉書）

2025/02/26 11:13

〔記者何玉華／台北報導〕台北自來水事業處配合公館配水池改建，新建3棟多目標綜合大樓，預計年底完工，台北市副市長李四川日前前往了解施工進度，今天（26日）在臉書曝光了外人不易一探的地下配水池，也希望解決了缺模版工問題的系統模版，如何運用來加速老舊校舍地改建。

北水處公館配水池改建3棟多目標大樓工程，預定今年底竣工，明年3月取得使用執照，水處本業預計在9月進駐。李四川日前到工地給在寒冷天氣中施工的團隊加油打氣，也了解工程施工進度與品質，希望施工團隊如期如質完工，提供大台北穩定的供水。

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李四川說，壯觀的大樓下，看似地下停車場，其實是供應大台北自來水的配水池。現場施工團隊為解決缺模版工的問題，將模版改採成本較貴的系統模版，不但縮短工期，也提高施工品質。他關心相關模版是否可用在學校工程的興建，希望藉此也能加速老舊校舍的改建。

公館配水池在1977年落成，北水處在2020年規劃改建，一併規劃3棟多目標綜合大樓，總面積達3.5萬坪，完工後除作為商辦、商場，還會規劃非營利幼兒園、台北好水故事館、台北文學館；而3棟大樓的一樓將規劃為商場，據了解，由於總面積龐大，已吸引眾多百貨業者、零售業詢問，有望為公館地區帶來第一座大型百貨。

台北市副市長李四川日前前往視察自來水事業處公館配水池改建新大樓工程。（取自李四川臉書）

北水處公館配水池改建3棟多目標大樓工程，預定今年底竣工，明年3月取得使用執照。（取自李四川臉書）

北水處公館配水池改建3棟多目標大樓工程，預定今年底竣工，明年3月取得使用執照。（取自李四川臉書）

看似地下停車場的空間，其實是配水池。（取自李四川臉書）

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