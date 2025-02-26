小確幸！高市補助公寓大樓共用部分修繕加碼至1萬

高雄市今年度補助公寓大樓共用部分修繕，每案從5千元增加到1萬元。（記者葛祐豪攝）

2025/02/26 11:06

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市工務局今天（26日）宣布，今年度補助公寓大樓共用部分修繕，如電梯、水塔、外牆、溝渠清潔等，每案補助大幅加碼，從5千元增加到1萬元，對於大樓管委會財務負擔不無小補，歡迎符合補助資格的大樓盡快申請。

高雄市工務局表示，大樓設施設備因長時間使用，產生老化現象，恐造成公安疑慮，工務局已持續多年提供大樓共用部分修繕補助，稍微減輕大樓修繕負擔；近年來的申請情況踴躍，尤其像電梯修繕、管線設備的換新等，更是許多大樓重點申請項目；但一些大樓管委會反映，每案僅補助5千元，金額過少。

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高雄市工務局今天宣布，114年度公寓大廈共用部分維護修繕費用補助，即日起開跑，以往每棟大樓最高補助5千元，今年補助金額加碼至最高1萬元，只要是屬於大樓公用部分，如電梯、水塔、外牆、溝渠清潔等，均可申請修繕補助，受理期限至12月1日或經費用完為止。

只要建築物領得使用執照滿5年，且已依公寓大廈管理條例成立管委會或推選管理負責人，並完成報備的公寓大廈，填具工務局提供的申請書，及施工前、後現場照片、領據等文件，即可向工務局申請，歡迎符合補助資格的大樓盡快申請。詳洽工務局建管處07-3368333轉2423。

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