為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    小確幸！高市補助公寓大樓共用部分修繕加碼至1萬

    高雄市今年度補助公寓大樓共用部分修繕，每案從5千元增加到1萬元。（記者葛祐豪攝）

    高雄市今年度補助公寓大樓共用部分修繕，每案從5千元增加到1萬元。（記者葛祐豪攝）

    2025/02/26 11:06

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市工務局今天（26日）宣布，今年度補助公寓大樓共用部分修繕，如電梯、水塔、外牆、溝渠清潔等，每案補助大幅加碼，從5千元增加到1萬元，對於大樓管委會財務負擔不無小補，歡迎符合補助資格的大樓盡快申請。

    高雄市工務局表示，大樓設施設備因長時間使用，產生老化現象，恐造成公安疑慮，工務局已持續多年提供大樓共用部分修繕補助，稍微減輕大樓修繕負擔；近年來的申請情況踴躍，尤其像電梯修繕、管線設備的換新等，更是許多大樓重點申請項目；但一些大樓管委會反映，每案僅補助5千元，金額過少。

    高雄市工務局今天宣布，114年度公寓大廈共用部分維護修繕費用補助，即日起開跑，以往每棟大樓最高補助5千元，今年補助金額加碼至最高1萬元，只要是屬於大樓公用部分，如電梯、水塔、外牆、溝渠清潔等，均可申請修繕補助，受理期限至12月1日或經費用完為止。

    只要建築物領得使用執照滿5年，且已依公寓大廈管理條例成立管委會或推選管理負責人，並完成報備的公寓大廈，填具工務局提供的申請書，及施工前、後現場照片、領據等文件，即可向工務局申請，歡迎符合補助資格的大樓盡快申請。詳洽工務局建管處07-3368333轉2423。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播