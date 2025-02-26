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    被政治耽誤的插畫家 蘇俊賓記錄台灣隊奪勝瞬間畫的竟是「他」

    桃園市副市長蘇俊賓提筆畫下反指標國師Josh，網友詢問「這張有免費送粉絲嗎」。（擷取自蘇俊賓臉書）

    桃園市副市長蘇俊賓提筆畫下反指標國師Josh，網友詢問「這張有免費送粉絲嗎」。（擷取自蘇俊賓臉書）

    2025/02/26 10:49

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市副市長蘇俊賓經常用畫筆記錄市政、時事，在巴黎奧運蟬聯羽球男雙金牌的李洋、王麒麟、拳擊金牌林郁婷都曾出現在他的畫筆下，台灣隊（26日）成功復仇擊敗西班牙，拿下WBC資格賽A組最後1張門票，蘇俊賓今早提起畫筆想記錄台灣奪勝時刻，竟是Josh身披西班牙國旗的應援圖，網友笑回「同意科學的盡頭是玄學，玄學的盡頭是Josh」。

    台南Josh有「反指標國師」稱號，只要他應援哪一隊，該隊就會輸球，去年經典賽12強台灣對上日本，他特地穿上日本隊球衣、手持投手戶鄉翔征照片到場應援，果然台灣擊敗日本拿下冠軍，而WBC資格賽台灣對上西班牙背水一戰，球迷紛紛祭出各種應援物品，包括每面都是6的幸運骰子，知名披薩業者更把Logo改為骰子6，Josh也祭出身披西班牙國旗的沙龍照，許多球迷紛紛列印帶到球場，連WBC官方主播都向全世界觀眾解釋，Josh就是「Curse Guy」，比賽結果再次印證Josh反指標功力。

    蘇俊賓今在臉書發文表示，早餐時突然想提筆畫1張來紀念台灣擊敗西班牙的這一刻，「等等，我怎麼畫出這個⋯⋯⋯而且還打翻咖啡留下了水漬」，球員在最壞的情況下承擔著各種負面的聲浪，這群年輕的選手們咬住最後的機會，替台灣拿到A組最後1張正賽門票，老實講，賽前他有了最壞的打算，萬一沒有晉級，都已經想好鼓勵的話，想好好謝謝這些承擔國家責任的年輕球員，「這麼棒的結果，我居然一度沒有信心，慚愧」。

    文末他也不忘標註「競技賽事一定要仰賴科學，科學的盡頭是玄學」，網友留言大表同意並問「這張也有免費送粉絲嗎」。

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