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    回暖6天！今明雲量偏多 228連假迎多雲到晴好天氣

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    2025/02/26 10:44

    〔記者林志怡／台北報導〕本週末即將迎來228連假，中央氣象署指出，氣溫將一路回暖至下週一，連假期間各地白天氣溫都有機會達到25度或以上，且除今明兩天中部以北、東半部地區偶有短暫小雨外，連假期間各地大多會是多雲到晴的好天氣，但下週二將有鋒面通過台灣，氣溫將再度明顯下降。

    中央氣象署預報員張承傳說明，今明兩天受到華南雲系影響，有中層雲系靠近台灣，各地雲量偏多，中部以北、東半部地區偶有短暫小雨，南部則是多雲天氣，且夜晚、清晨感受偏冷，各地低溫約14至17度，白天相對舒適，氣溫可達21至24度左右。

    張承傳指出，228連假期間，各地轉為晴到多雲的天氣，只剩下迎風面的花東、恆春半島有零星的短暫陣雨，氣溫也將進一步回升，西半部白天氣溫可達26至27度，東半部地區約24至25度。

    此外，張承傳說，下週一台灣北邊有鋒面接近，降雨逐漸增加，花東、恆春半島有不定時的局部短暫陣雨，北部、東北部則從多雲轉為局部短暫陣雨的天氣，西半部白天氣溫有機會接近30度，東半部約26度。

    張承傳表示，下週二鋒面將通過台灣，東北季風增強，降雨明顯增多，中部以北、東半部地區、南部山區有局部短暫陣雨，且受到冷空氣影響，各地明顯轉冷，北部地區白天氣溫下降至21至22度，中南部、東半部地區約22至23度。

    另，張承傳提醒，今晚至下週一期間，中部以北、金馬地區整日不定時有低雲或霧影響能見度，南部地區早晚也可能有霧出現，基隆北海岸週日至下週一期間，也有機會出現霧，民眾行車用路、交通往返須注意。

    一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    一週溫度趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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