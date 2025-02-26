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    生活不容易仍堅持助人！ 年邁母載身障兒捐款北台中家扶

    年邁母子到親自到北台中家扶中心捐款。（家扶提供）

    年邁母子到親自到北台中家扶中心捐款。（家扶提供）

    2025/02/26 10:41

    〔記者歐素美／台中報導〕一名年約80歲的老母親，日前騎無障礙車載身障兒子到北台中家扶中心捐款數萬元，由於這對母子看起來生活也不是很好，卻願意付出，讓北台中家扶中心人員很感動。

    北台中家扶中心主任彭麗真表示，前幾天該家扶中心一對母子上門，母親年約80歲，成年兒子身障，母親騎著無障礙車載兒子，家扶中心人員見他們行動不便，一度以為他們要來申請生活補助，上前詢問需要什麼幫助。

    但這對母子進入家扶中心後，母親拿出數萬元現金說要捐款，希望為弱勢兒童盡一份心力，彭麗真接待這對母子，言談中發現他們自己生活不容易，仍堅持捐款助人，這位母親說，比她們生活辛苦的人很多，只是希望盡一點心力，也不願透露姓名。

    彭麗真表示，這位年邁母親說，知道北台中家扶持續幫助經濟弱勢兒少，決定親自捐款，她不願透露家中情形，只想低調捐款，身障兒子說也贊同母親作法，母子捐款後，行動緩慢，一步步走向無障礙車騎車離開。

    彭麗真說，這名男子行動不便，母子倆平時出門多依賴無障礙車輛，「母子克服交通上的不便，親手將善款交給我，這份心意讓我感動不已」，更是難能可貴的愛心傳遞，每次捐助都代表對家扶兒們的關懷，家扶會將此愛傳遞給需要的家庭。

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