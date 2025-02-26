四接環評大會民眾發言抽籤決定惹怨 環境部：已登記可全數進場

環境部26日召開環評大會，審查協和電廠四接環評案，公民團體不滿入場採抽籤方式，於場外高聲抗議。（記者羅沛德攝）

2025/02/26 10:29

〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部環評大會今（26）天審查「協和發電廠更新改建計畫（四接）」環評案，但因民眾發言人數上限20人，採抽籤制決定，會議前民眾場外爆發衝突，民眾批評「參加環評會議像擲筊」，並民在場外高喊「拒絕抽籤」。環境部表示，會前現場報到民眾共51位，51位都可以進到會議現場發言，原訂9點半開始的會議，推遲至約10點開始。

四接環評大會發言民眾以20人為原則、採抽籤制決定，環境部今在環境部後棟大樓門口，設置長桌並擺放旁聽發言報到單，一早即有大批民眾在環境部後棟等待簽名報到，多位民眾在場外喊拒絕抽籤，並質疑抽籤制是民主倒退，「我們不是來摸彩、不是來擲筊的，我們是來參加環評大會的」，要求抽籤暫停，登記發言民眾全數進場。

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環境部環境保護司長徐淑芷表示，經過清點現場報到民眾共51位，經環評會議主席、環境部次長葉俊宏徵詢環評委員同意，在9點半會議開始前已現場報到的民眾共51位，51位皆可以進場發言。原訂9點半開始的會議，將等民眾進場後開始。

基隆協和電廠是全台唯一燃燒重油的發電廠，台電規劃拆除既有4部燃油機組，改建2部總裝置容量260萬瓩以下的燃氣機組，並填海造地約14.5公頃設置LNG儲槽及卸收碼頭等，做為第四座天然氣接收站，穩定北東電網供電。

四接環評大會發言民眾以20人為原則、採抽籤制決定，引起民眾不滿。（記者陳嘉怡攝）

四接環評大會登記旁聽發言民眾，在環境部後棟門口報到。（記者陳嘉怡攝）

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