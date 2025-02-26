為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    四接環評大會民眾發言抽籤決定惹怨 環境部：已登記可全數進場

    環境部26日召開環評大會，審查協和電廠四接環評案，公民團體不滿入場採抽籤方式，於場外高聲抗議。（記者羅沛德攝）

    環境部26日召開環評大會，審查協和電廠四接環評案，公民團體不滿入場採抽籤方式，於場外高聲抗議。（記者羅沛德攝）

    2025/02/26 10:29

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部環評大會今（26）天審查「協和發電廠更新改建計畫（四接）」環評案，但因民眾發言人數上限20人，採抽籤制決定，會議前民眾場外爆發衝突，民眾批評「參加環評會議像擲筊」，並民在場外高喊「拒絕抽籤」。環境部表示，會前現場報到民眾共51位，51位都可以進到會議現場發言，原訂9點半開始的會議，推遲至約10點開始。

    四接環評大會發言民眾以20人為原則、採抽籤制決定，環境部今在環境部後棟大樓門口，設置長桌並擺放旁聽發言報到單，一早即有大批民眾在環境部後棟等待簽名報到，多位民眾在場外喊拒絕抽籤，並質疑抽籤制是民主倒退，「我們不是來摸彩、不是來擲筊的，我們是來參加環評大會的」，要求抽籤暫停，登記發言民眾全數進場。

    環境部環境保護司長徐淑芷表示，經過清點現場報到民眾共51位，經環評會議主席、環境部次長葉俊宏徵詢環評委員同意，在9點半會議開始前已現場報到的民眾共51位，51位皆可以進場發言。原訂9點半開始的會議，將等民眾進場後開始。

    基隆協和電廠是全台唯一燃燒重油的發電廠，台電規劃拆除既有4部燃油機組，改建2部總裝置容量260萬瓩以下的燃氣機組，並填海造地約14.5公頃設置LNG儲槽及卸收碼頭等，做為第四座天然氣接收站，穩定北東電網供電。

    四接環評大會發言民眾以20人為原則、採抽籤制決定，引起民眾不滿。（記者陳嘉怡攝）

    四接環評大會發言民眾以20人為原則、採抽籤制決定，引起民眾不滿。（記者陳嘉怡攝）

    四接環評大會登記旁聽發言民眾，在環境部後棟門口報到。（記者陳嘉怡攝）

    四接環評大會登記旁聽發言民眾，在環境部後棟門口報到。（記者陳嘉怡攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播