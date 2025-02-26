林業台東分署贈21種逾萬株苗木 9場次時地排定

林保署台東分署今年贈送的苗木種類之永康山茶。（記者黃明堂攝）

2025/02/26 10:09

〔記者黃明堂／台東報導〕迎接春暖花開的植樹月，搭配今年植樹月主題「織一片生態綠網」，林業保育署台東分署預計舉辦9場次的公益贈苗、規劃了21種10250株的台灣原生種苗木要搭配活動發贈。民眾可憑2張114年1-3月未開獎紙本發票可兌換1株苗木，活動募集之發票將捐贈縣內公益團體使用。各場次贈苗種類及方式仍略有不同，詳細資訊可參閱活動海報或電洽各場次主辦單位。

今年規劃的21種台灣原生種植物有原住民族常使用的「原民植物」，也有民間或常民生活中常栽植使用的「民俗植物」。原民植物包括：白水木、小葉厚殼樹、黃荊、月橘（七里香）、過山香、江某、青剛櫟、大頭茶、食茱萸、土肉桂、川上氏月桃、越橘葉蔓榕等；民俗植物則有毛苦參、台灣香檬、金毛杜鵑、永康山茶、檄樹（諾麗果）、台灣肖楠、三星果藤及兔腳蕨（杯狀蓋骨碎補）等。植物種類多樣且豐富，從草本、蕨類、灌木類跟喬木都有。

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9場次贈苗活動分別是：3月5日10時於關山鎮天后宮；3月9日9時30分於東河鄉東河國小；3月11日10時於延平鄉武陵國小；3月12日9時於成功工作站及10時30分於大武工作站；3月14日9時於金峰鄉嘉蘭溫泉公園；3月15日9時於台東森林公園（市集消費滿額贈送）；3月19日9時於知本工作站； 3月22日10時於林業保育署台東分署（本場次試辦雲端發票捐贈兌換）。為響應環保，請自行攜帶環保提袋或容器領苗，每場次苗木數量有限、換完為止。

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