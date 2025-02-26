二二八連假「七星連珠」天文現象 合歡山賞星注意防寒及塞車

合歡山遊憩區因為沒有光害，星光都是非常清澈，所以向來都是觀星、玩雪、賞花的熱門景點。（太管處提供）

2025/02/26 09:55

〔記者王錦義／花蓮報導〕今年二二八連假期間上演的罕見「七星連珠」天文現象，太魯閣國家公園提醒計劃前往合歡山觀賞星空的遊客，合歡山海拔超過3000公尺，氣溫低且夜間寒冷，遊客需攜帶足夠的保暖衣物及防寒裝備，且山區道路狹窄，且停車空間有限，建議遊客事先查詢路況與停車情況。

太管處副處長林忠杉說，合歡山遊憩區因為沒有光害，星光都是非常清澈，所以向來都是觀星、玩雪、賞花的熱門景點，今年228連假將迎來天文界「七星連珠」景象。太管處預期將會有很多民眾夜衝武嶺來觀星，太管處已做好準備，將加強人力、加強巡邏、加強宣導、增加見警力，來維護觀星的旅遊品質。

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同時也呼籲民眾行前要做好充足的準備，例如充足睡眠、備妥禦寒衣服、備妥觀星器材、做好車輛檢查、注意路況、車況及天氣狀況，再出發。觀星時也切忌不要有亂停車、亂丟垃圾、大聲喧嘩、亂放煙火、跨越護欄等違規行為，這樣才能有愉快的觀星之旅，更多的觀星旅遊提醒事項，請詳見太管處官網及臉書粉絲專頁。

太管處指出，由於連假期間住宿需求高，建議遊客提前預訂住宿，避免臨時找不到合適的休息場所。同時，長途駕駛易導致疲勞，尤其在高山道路上可能會造成疲勞，遊客應保持良好的駕駛狀態，並隨時關注自己的身體狀況，避免疲勞駕駛；遊客應事先查詢路況，避免違規停車影響交通順暢。

合歡山遊憩區因為沒有光害，星光都是非常清澈，所以向來都是觀星、玩雪、賞花的熱門景點。（太管處提供）

合歡山遊憩區因為沒有光害，星光都是非常清澈，所以向來都是觀星、玩雪、賞花的熱門景點。（太管處提供）

合歡山遊憩區因為沒有光害，星光都是非常清澈，所以向來都是觀星、玩雪、賞花的熱門景點。（太管處提供）

合歡山遊憩區因為沒有光害，星光都是非常清澈，所以向來都是觀星、玩雪、賞花的熱門景點。（太管處提供）

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