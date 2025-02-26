竹東資源莊社區基礎建設改善 中央地方民代攜手爭取800萬經費

竹東鎮資源莊社區擋土牆水溝挖深挖寬與矮牆改善工程現勘，工程總長達60公尺。（立委林思銘團隊提供）

2025/02/26 09:40

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮資源莊社區，2023年11月發生自來水廠施工泥漿倒灌事件，當時造成居民極大困擾，去年立委林思銘邀集相關單位會勘，經過預算爭取與規劃，擋土牆水溝挖深挖寬與矮牆改善工程將於3月正式動工，改善長度約60公尺長，總經費150萬元，預計2個月內完工，可望進一步提升社區排水與居住環境品質。

竹東鎮民代表梁鐘銘表示，此次工程的推動是地方民代與中央民代攜手努力的成果。林思銘立委團隊第一時間收到陳情後馬上協助處理，並多次召開協調會與會勘，成功爭取總計800萬元的改善經費，其中650萬元已用於自來水管線更新與路面刨鋪，已於去年9月順利完工，大幅提升社區用水穩定性與道路安全性。

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立委林思銘表示，感謝自來水公司的支持及社區居民的耐心等待，讓工程得以順利推動。他強調這不僅是基礎建設的更新，更是對居民生活品質的提升。隨著水溝與矮牆改善工程即將展開，資源莊社區的排水系統將更完善，降低淹水與積水風險。團隊會持續關注後續施工，確保品質與安全。

竹東鎮資源莊社區擋土牆水溝挖深挖寬與矮牆改善工程現勘，工程總長達60公尺。（立委林思銘團隊提供）

新竹縣竹東鎮資源莊社區，2023年11月發生自來水廠施工泥漿倒灌事件，經民代協助即將改善完成。（立委林思銘團隊提供）

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