台南古都國際半程馬拉松3/2開跑

2025台南古都國際半程馬拉松開跑將於3月2日開跑。（擷自「台南古都國際半程馬拉松」臉書）。

2025/02/26 10:25

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2025台南古都國際半程馬拉松」3月2日將開跑，當天上午4時起部份路段陸續實施交通管制，管制範圍大，來往民眾要注意提早改道，避開可能壅塞路段。

3月2日上午4時至10時，安平區市府周邊中華西路2段、建平路、南島路、府前路2段、南榕大道，及南門路、健康路、永華路2段、慶平路、新樂路、漁光路、光州路、安億路等，將配合賽事進行交通管制。

請繼續往下閱讀...

台南市交通局建議來往民眾提前改道，東西向往來建議改行駛永華路、中正路、民生路或開山路；南北向往來民眾建議改行金華路、安億路。

交通局局長王銘德表示，管制範圍涵蓋安平區、南區、中西區賽道所經路線，部分道路進行時段性雙向管制封閉，如中華西路2段（南島路至府前路2段）、府前路1、2段（中華西路2段至南門路）、南門路（府前路1段至健康路1段）、健康路3段（建平路至育平路），部分路段為單向封閉如慶平路（安億路至文平路）、建平路（慶平路至府前路2段）、安億路、永華路2段。

活動交通管制範圍較大，活動期間大台南公車路線站位及班次將進行調整，0路、1路、14路、32路、70路有部分班次停駛，並有多條公車路線部分站位取消停靠及改道行駛：0路、1路、2路、5路、6路、10路、11路、15路、18路、19路、70路、77路、藍幹線、紅幹線、綠17、藍24、紅2、高鐵接駁車市府線H31，另部分路線班次可能因活動進行而延遲或改道，相關公車資訊可於大台南公車動態資訊網站查詢。

2025台南古都馬交通管制圖。（台南市交通局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法