墾丁大街30年「歷史共業」合法了！官方通過「攤販條例」納管。（資料照）

2025/02/26 08:47

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁地區去年受到國旅低迷及大量負面訊息抨擊，觀光業至今沒有起色，其中墾丁大街夜市更是屢屢成為攻擊焦點，屏縣府與恆春鎮公所、鎮民代表會（簡稱鎮代會）聯手，首次通過「恆春鎮臨時攤位集中場管理自治條例」，這三十年來沒有屏東政治人物敢碰的燙手山芋，考驗官方後續執行細節，但也受到極高的「重生」期待。

恆春鎮代會本週通過「恆春鎮臨時攤位集中場管理自治條例」，條例內容暫時針對屏縣府從公路局接管的墾丁大街路段，範圍從墾丁大街牌樓至救國團青年活動中心以北，粗估超過兩百個攤位擬定，同樣熱門的恆春週日夜市則放在後續規劃，條例重點將會杜絕「佔道路收費」、「買賣攤位權利」以及部分攤商拒絕配合清潔費繳交的亂象。

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「恆春鎮臨時攤位集中場管理自治條例」草案中，最受矚目的，就是未來所有道路兩側攤位，每月上限收取僅「三千元」，恆春鎮公所指出，這條例與目前每個攤位一萬五至兩萬的價格相差甚遠，能避免當年遊客爆滿時，攤位喊價近三萬元的誇張情況，有助平穩飽受抨擊的攤販產品價格。

鎮代會主席趙記明表示，攤商們關心的攤位位置及進駐資格，已經載明設籍恆春兩年的攤販有優先選擇權，為了增加恆春人口，第二順位除設籍恆春兩年者，如「立刻申請（或已有恆春鎮籍未滿兩年者）」入籍恆春，並檢附身分證明文件，可進入第二順位排序。但「每兩年（因需設籍本鎮二年以上資格）」審查攤位資格時，如遷出恆春鎮，順位及攤位將予以取消。

「解決沉痾不可能一蹴可幾。」趙記明說，墾丁大街攤位亂象超過三十年，條例一定會有很多需要修正地方，近期將邀集當地攤商及居民舉辦說明會，包括店家及公家機關攤位不同的規劃、破壞形象攤位的退場機制、攤位與墾丁新的人行環境結合執法等問題仍多，條例通過只是個開始，希望先能讓墾丁大街夜市合法化，打造不一樣的夜間觀光亮點。

墾丁大街30年「歷史共業」合法了！官方通過「攤販條例」納管。（記者蔡宗憲攝）

墾丁大街30年「歷史共業」合法了！官方通過「攤販條例」納管。（記者蔡宗憲攝）

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