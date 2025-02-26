泰安派出所停車場施工強碰櫻花季 遊客怨破壞賞花雅興

泰安派出所周邊八重櫻進入盛開期，粉色花海綿延，遊客爭相拍美照。（記者張軒哲攝）

2025/02/26 08:45

〔記者張軒哲／台中報導〕台中后里區是中部平地賞櫻勝地，泰安櫻花季日前開跑，預計週末進入盛開期，泰安派出所周邊連平日也是遊人如織，有遊客昨日至泰安賞櫻，卻連平日都大塞車，質疑泰安派出所停車場綠美化工程，沒有避開櫻花季，影響遊客拍照跟交通，破壞賞花遊興。

春暖花開，近期各地賞櫻人潮漸增，后里是中部平地賞櫻勝地，中部賞櫻盛會「泰安櫻花季」22日開幕，泰安派出所周邊八重櫻進入盛開期，粉色花海綿延，遊客爭相拍美照。因泰安派出所停車場目前有觀旅局綠美化公共工程進行，今年度泰安櫻花季首度移至泰安鐵道文化園區舉行開幕式活動。不少遊客抱怨目前因停車場施工，拍櫻花美照有些角度要避開停車場，破壞畫面美觀，應該等櫻花季過後再施工。

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台中市府觀旅局今日表示，工程為向交通部觀光署爭取補助案件，主要為改善舊泰安車站及泰安派出所周邊老舊設施，提供遊客更優質的旅遊環境。施作項目包含既有廁所整修、增設人行道及補植櫻花及喬木等整體景觀綠美化工程，施工工期為180天，預計於今年5月底完工。

櫻花季活動期間依主辦單位后里區公所規劃，泰安派出所周邊道路均為行人徒步區，一般車輛禁止進入，建議可搭乘火車或公車等大眾交通工具前往，自行開車民眾請依活動交通管制停放車輛，觀旅局已協調施工廠商假日不得施工並禁止施工車輛進入，也將持續督促使工程如期如質完工，以提供遊客更優質的服務設施。

泰安派出所停車場進行綠美化公共工程。（記者張軒哲攝）

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