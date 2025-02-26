228連假瘋賞櫻！台中市民武陵追櫻小資攻略曝光

228連假瘋賞櫻，民眾可搭公車上武陵農場追櫻。（圖：市府提供）

2025/02/26 08:02

〔記者蘇孟娟／台中報導〕武陵櫻花季到，台中泰安派出所也是熱門賞櫻地點，因逢228連假賞櫻潮，兩大人氣賞櫻熱點均祭出交通管制，台中市曝交通攻略，搭公車可抵達最前線賞櫻，交通局長葉昭甫指出，台中市民享「雙十公車」優惠，搭公車每段最多花10元，賞櫻便利又實惠。

台中市副市長黃國榮在市政會議中指出，近來櫻花季到，不少民眾忙追櫻，台中也有櫻花美景，不必遠赴外國也能就近在台中賞櫻，除武陵農場外，泰安派出所的櫻花每年也吸引滿滿人氣。

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因228連假到，不少民眾規劃賞櫻行程，葉昭甫曝台中市賞櫻交通攻略，人氣賞櫻點武陵農場因進園有交通管制，葉昭甫說，除訂房者能長驅直入園區外，其餘遊客只能搭公共運輸前往，從台中出發進武陵農場，可搭市區公車865區路從谷關上梨山，再轉乘市區公車866區2路，從梨山進武陵農場，台中市民搭公車還可享有「雙十公車優惠」搭車10公里內免費，超過10公里最多只要10元車資，搭乘公車便利又優惠。

此外，梨山另有幸福巴士，因應武陵櫻花季期間賞花民眾湧入，持續提供遊客付費觀光包車服務，可撥打預約專線04-25981266進一步洽詢。

他另提醒有意到泰安派出所賞櫻的民眾，可搭火車到泰安火車站，或搭市區公車211、839、888線到泰安火車站，約徒步15分鐘或騎Ubike就能到泰安派出所櫻花林賞櫻，搭公車也是超出10公里後只要10元車資。

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