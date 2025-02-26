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    經典賽》達美樂「骰到6」台灣拿6分！網友狂刷感謝：不准換回來

    達美樂新版LOGO看板昨天也到比賽現場。（圖擷取自Threads）

    達美樂新版LOGO看板昨天也到比賽現場。（圖擷取自Threads）

    2025/02/26 07:35

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕世界棒球經典賽台灣隊25日晚間和西班牙隊再度交手，背水一戰，終場6:3取勝，奪下明年經典賽正賽資格。這次「達美樂」披薩買下球場廣告，卻在先前台灣隊輸球時被球迷指責商標的骰子1點、2點是「扁膣」，業者先火速將網路社群大頭貼的商標圖案改為6點，昨天新改版的「骰到6」送到大巨蛋，台灣隊告捷，賽後大批網友興奮狂刷留言「感謝達美樂」、「6分預言家」，還有網友希望「這個logo到明年經典賽都不要換啦」！

    WBC資格賽台灣隊在23日敗給尼加拉瓜，列分組排名第3，昨天和西班牙隊再交手一次，勝者才可挺進明年經典賽正賽。在敗給尼加拉瓜後，有網友PO圖表示，台灣隊打擊時，本壘後方的廣告看板，竟出現達美樂骰子1和2的「BG」logo，認為帶衰台灣隊，球迷還發文呼籲，希望將達美樂的Logo「貼成6」。

    達美樂為此也緊急更換臉書等各大社群平台的大頭貼LOGO，換成上下骰子都「骰到6」的畫面，小編還笑稱「雖然沒辦法改球場的，但小編偷偷換了社群的，希望老闆不要發現」。

    達美樂昨天還發文，希望「全台大集氣666666」，喊話網友一起留言幫台灣隊集氣，並PO出達美樂老闆率領員工拿「骰到6」的新版看板到球場的畫面，表達力挺台灣隊。

    昨天比賽結果出爐，達美樂小編隨即發文「謝謝台灣隊保住小編飯碗」，大批網友也都紛紛留言「感謝達美樂」、「還不吃爆」、「骰到6還真的拿6分!」也有許多網友稱讚「小編你辦到了」、「達美樂行銷成功！」

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    達美樂老闆和員工穿制服拿著「骰到6」的LOGO看板到比賽現場。（圖擷取自臉書）

    達美樂老闆和員工穿制服拿著「骰到6」的LOGO看板到比賽現場。（圖擷取自臉書）

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