日夜溫差大！今北東部多雲飄雨 中南部留意空品

中央氣象署表示，今天中部以北、東半部地區雲多零星飄雨，其他地區為多雲天氣。（資料照）

2025/02/26 06:55

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（26日）華南雲系東移，水氣稍增加，中部以北及東半部地區雲多偶有零星飄雨，其他地區為多雲。

氣溫方面，夜晚清晨各地低溫約14至17度，感受稍涼；白天各地高溫約20至24度。此外，澎湖全天13至16度、金門10至18度、馬祖7至13度。

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空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及澎湖為「普通」等級，竹苗局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

明天（27日）各地早晚天氣較涼；華南雲系東移，中部以北及東半部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

28日至3月2日，各地早晚天氣稍涼；各地為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

3日鋒面接近，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部及東北部地區逐漸轉為有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

4日鋒面通過及東北季風增強，各地天氣轉涼；中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 ~ 22 15 ~ 21 17 ~ 23 16 ~ 21

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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