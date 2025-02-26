02/26各報重點新聞一覽

美軍透過官方臉書證實，台灣國軍在內的200名跨國軍人25日出席2025年度第44屆「金色眼鏡蛇軍演」。（取自Exercise Cobra Gold）

2025/02/26 06:41

自由時報

美軍官方證實 我參與美泰金色眼鏡蛇軍演

美軍昨天透過官方臉書證實，我國國軍與美、泰、日、星、韓、印尼及大馬各國合計超過兩百名軍人齊聚泰國，共同為二○二五「金色眼鏡蛇軍演」揭開序幕。

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標榜居住證、中國銀行卡、手機門號 一次搞定 資產公司涉招攬赴中辦證

內政部長劉世芳本月初指出，南北都有類似公關公司代辦中國身分證。本報調查發現，其中一家是位於新北市板橋區的「昱證資產顧問有限公司」，該公司去年十月還一度對外宣傳，標榜「廈門三天兩夜」旅遊即辦證，中國必備三件套一次搞定，可辦台灣居民居住證、中國大陸銀行卡、中國大陸手機門號，移民署等相關單位仍在查處是否違反兩岸人民關係條例。

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黑名單貨輪肇事 當場逮到 中國權宜輪斷纜 海巡押返

又發生中國權宜輪船涉嫌拖斷我海纜事件！具有中資背景的多哥籍（西非國家）「宏泰58」輪船，昨晨涉嫌拖斷台澎第三海纜，當時我海巡人員正在附近海域執行驅離任務，據報立即以現行犯攔停，並將其押返台南安平港，將於登檢蒐證與對船長等八名中國籍船員偵訊後，依違反電信管理法移送台南地檢署偵辦。

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聯合報

安理會首次通過俄烏戰爭決議案 美聯手中俄 與歐決裂

美國起草的俄烏戰爭決議案廿四日在聯合國安理會表決通過，決議內容並未譴責俄羅斯，僅呼籲迅速結束衝突，俄羅斯、中國大陸投下同意票，英國、法國等五個歐洲理事國棄權，出現美中俄聯手和歐洲對立的罕見局面。

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經典賽／生死一戰！中華隊6：3勝西班牙 挺進經典賽

面對贏球晉級、輸球淘汰的一戰，中華隊終於站穩腳跟，昨天在世界棒球經典賽資格賽決戰附加賽，四位投手聯手壓制火力兇猛的西班牙，終場以六比三贏球，奪下Ａ組最後一張晉級門票，驚險前進明年的正賽。

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中國時報

復仇雪恥 中華晉級經典正賽

2026年經典賽，台灣英雄不缺席！中華隊25日在經典賽資格賽附加賽再戰西班牙隊，一掃首戰慘敗陰影，投手莊陳仲敖、徐若熙、孫易磊、曾峻岳等人聯手壓制客隊打線，最終以6比3在台北大巨蛋35768名觀眾面前上演甜蜜復仇，也搭上前進明年經典賽正賽的末班車。

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陸美俄站同邊 川普與歐洲公開決裂

俄烏戰爭屆滿3周年之際，美歐卻在聯合國上演外交博弈。聯合國安理會24日通過「美版」涉烏決議案，只呼籲結束烏克蘭戰爭，而不譴責俄羅斯，中俄與美同陣線投贊成票，英法則投棄權票。美國另在聯合國大會提同版本決議草案，但文本遭到法德英等歐洲國家大修，然後才獲通過，美國反而投棄權票。

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位於新北市板橋區的「昱證資產顧問有限公司」裝設霧面玻璃窗，從外面看不到裡面裝潢。當地民眾表示，該公司去年四、五月到此開設。（調查新聞中心記者攝）

海巡登上「宏泰58」蒐證，偵訊船長等8名中國籍船員，移送台南地檢署偵辦。（海巡署提供）

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