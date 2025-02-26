不只雲朵天棚！台鐵高雄車站這「2處空間」有看頭

台鐵高雄車站雲朵天棚完工。（記者王榮祥攝）

2025/02/26 00:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄車站不只有雲朵天棚，隱身在服務台旁、收藏7百餘件鐵道文物的文物室，及鐵道局搭配全站營運策劃的明日軌績展都有看頭，台鐵鼓勵乘客把握候車時間，多認識高雄火車頭。

2018年10月高雄鐵路地下化通車，新高雄車站南側啟用，同步將原存放在帝冠式車站內的大批鐵道文物、全數遷移到新站文物室，共10大類、7百多件，2019年4月重新開放，成為許多鐵道迷挖寶重地。

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當年6月有鐵道迷在高雄車站官網留言，提醒文物室中的「總督府鐵道路線圖是昭和五年（一九三○）十二月版本，建議別讓光照」，協助站方發現百年前、長達8百公分的台鐵地圖摺頁本，立刻移到較暗的空間妥善存放。

文物室位於高雄車站服務台旁，過往因車站北側尚未啟用，多數乘客較不會注意到這場域；地下廣場成圓後，乘客很容易經過、並可看到東一門後的文物室，不少人等車空檔會入室參訪。

文物室約8坪大小，現階段僅每週五到週日的白天、每天開放兩個時段，室內珍藏涵蓋高雄車站80年的7百多件鐵道文物，大至各型售票機、小到各式傳統紙張火車票，還有罕見的各種台鐵老設備，及數百份文史資料。

台鐵原規劃等帝冠室車站修復完成後，將這批寶貴文物陳列在帝冠式車站內，但也不排除其他更合宜空間，同時評估數位保存可行性；盼透過這批典藏文物，讓乘客更了解高雄火車頭的過往。

除了東一門後的文物室，鐵道局南部工程分局在車站天棚啟用、廣場成圓後，與高雄市立歷史博物館合作，今年一月在廣場西側推出明日軌績高雄車站進化之路特展，透過模型、影像、老照片、遊戲等方式，引領乘客進入高雄車站的運輸時光，展期至3月31日，每天都可參觀。

台鐵高雄車站文物室珍藏7百多件鐵道文物。（記者王榮祥攝）

台鐵高雄車站文物室收藏鐵路便當傳統飯盒。（記者王榮祥攝）

台鐵高雄車站妥善存放大批鐵道文件。（記者王榮祥攝）

台鐵高雄車站收藏早期台鐵專用鍵盤。（記者王榮祥攝）

台鐵高雄車站文物室有各式售票機。（記者王榮祥攝）

明日軌績高雄車站進化之路特展。（記者王榮祥攝）

明日軌績高雄車站進化之路特展。（記者王榮祥攝）

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