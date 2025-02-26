經典賽》台灣逆勢取得正賽門票 曾總這句話讓網友直呼「好想哭」！

曾總曾豪駒賽後和台灣隊長陳傑憲相擁。（記者林正堃攝）

2025/02/26 00:34

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣隊25日晚間和西班牙隊在經典賽資格賽附加賽交手，在退無可退的龐大壓力下，台灣隊終場6:3取勝，逆勢拿下明年經典賽正賽資格。賽後台灣隊成員接受訪問，總教練曾豪駒脫口說出的話，讓網友直呼「好想哭」！

靠著莊陳仲敖先發、徐若熙和孫易磊中繼，和曾峻岳好投壓制，台灣隊25日在附加賽終場6:3擊敗西班牙隊，雖然資格賽首戰落敗、分組第3打進附加賽，但還是把握最後機會成功挺進明年資格賽正賽。

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時尚平台Wazaiii小編25日晚間在Threads發文，「中華隊前進2026世界經典賽正賽！賽後訪問我真的哭死！曾豪駒總教練：『抱歉，讓大家久等了』。台灣隊長陳傑憲：『沒那麼簡單，看到場邊的球迷們在我們遇到低潮的時候一直支持我們，真的很感謝。能夠陪伴我們走到最後的才是真的愛台灣的你們』。」

小編接著說：「就像球評陳家銘那句：『真正的國球不是贏球，真正的國球是你的球迷願意陪你輸球。』傑憲說他也有聽到！我們挺過來了！經典賽見！」

不少網友也在Threads抒發看到台灣隊賽後訪問得感想，「天吶！這訪問後勁也太強，我很嗨的ㄟ，怎麼看完眼睛酸酸的」、「總教練說讓大家久等了的時候，我也好想哭」、「哭啊！愛死了！」、「看他說這一段，好想哭耶！這要有多大的心理素質才能承受這個壓力」、「真的要哭死，中華隊真的做到了！不當酸民不當一日球迷，只當終身球迷」。

台灣隊球員慶祝挺進經典賽，往總教練曾豪駒倒冰桶。（記者林正堃攝）

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