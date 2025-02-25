快搶！桃園市全額補助機車駕訓 每人3700元、限量500名

機車駕訓課程包括機車馬路急剎等易發生傷亡危險實境等示範，強化學員機車防禦駕駛安全觀念。（記者李容萍攝）

2025/02/25 23:16

〔記者李容萍／桃園報導〕公路局新竹區監理所與桃園市政府、桃園市三大運輸公會及企業攜手合作，即日起推出「500名早鳥優惠機車駕訓學費全額補助」，共計補助3700元，名額有限、用完為止，年滿18歲欲考機車駕照民眾趕緊報名。

桃園市境普通重型機車駕訓班，計有太子、中正、大觀、國泰、大展、長榮、中央、鴻興、龍興、中原、育青等共11家駕訓班。

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新竹區監理所長吳季娟表示，去年與桃市府合作，率全國之先推出機車駕訓補助疊加方案，針對參加駕訓班考上機車駕照的民眾由交通部補助1300元，桃市府再疊加補助1300元，每人補助2600元方式，鼓勵民眾上機車駕訓班，這個措施獲民眾高度好評，報名人數突破歷年新高達5751名。

新竹區監理所檢視道安資料顯示，暑假期間為機車族肇事高峰期，在此2至4月的考照淡季，希望引導民眾在暑假前完成駕訓再騎車，今年與桃市府持續合作，同時力邀桃園市三大運輸公會（公共汽車客運、遊覽車客運、汽車貨運等商業同業公會）與柏昇車體、長榮國際等企業再疊加1100元，推出「500名早鳥優惠機車駕訓學費全額補助」，共計補助3700元，這項補助方案即日起受理。

桃園、中壢兩監理站統計，自2019年起推動機車駕訓補助計畫至去年發現，參加機車駕訓相較於未受訓者，受過駕訓課程者的違規風險減少59%，肇事風險降低36%，顯見民眾透過專業訓練後，能有效提升駕駛技術及安全防禦駕駛觀念。

桃市警局交通大隊統計，去年取締「未領有駕駛執照駕駛小型車或機車」案件計7121件，發現無照駕駛危險性高，除了不熟悉交通安全規則及車輛操作，且缺乏防禦駕駛觀念而容易發生傷亡車禍事故，警方將無照駕駛列為加強重點取締項目，同時也會依道路交通處罰條例溯源舉發車輛所有人，強化所有人管理責任，並得當場移置保管車輛，防止駕駛人再違規駕駛。

交通大隊大隊長李維振提醒民眾切勿僥倖無照上路，家長及車輛所有人應善盡管理及教育責任，關心家中年輕人及高齡者活動，如有發現無照駕駛情形，應立即制止並教導正確觀念，避免無照上路。

監理單位鼓勵民眾在畢業前、就業前，把握全額補助機會，先上機車駕訓班，考取駕照再安全上路。（記者李容萍攝）

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