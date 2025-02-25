黑鮪去年捕太快「急停」惹怨 漁業署推「海上去鰓」加強管理

黑鮪魚汛期即將到來。（資料照，記者陳彥廷攝）

2025/02/25 23:29

〔記者陳彥廷／屏東報導〕去年黑鮪魚汛期因資源量回復，出現超捕情形，漁業署雖發出限期停止捕黑鮪的公告，但仍是超過國際配額，且漁民必須「海拋」以往是「黑金」的黑鮪，立委徐富癸要求改善，漁業署強調今年將加強標籤管理，並新增「海上去鰓」方案採獎勵方式，不僅可以提升保存的品質，更能改善魚市場「現殺」卻血水滿溢的環境衛生。

黑鮪魚生態有恢復現象，去年黑鮪汛期才到一半，全台漁民就已捕獲逾80%，當時漁業署在最後階段發出「限期停止捕撈」公告，卻根本來不及，不慎釣獲的漁船，出現必須通報後進行海拋的罕見現象，但最後總額卻仍是逾國際配額上限的1965噸，加上有的漁民才備料出海、有的則是幾近拋棄黑鮪，造成慘重損失。

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立委徐富癸去年事後即要求檢討決策流程進而保障漁民權益，今年在汛期來臨前，邀請漁業署等漁業署署長王茂城，前往屏東東港、小琉球及佳冬與漁民及相關單位召開今年《太平洋黑鮪漁撈作業管理辦法》，由署長親自說明。

漁業署表示，黑鮪資源受到國際關注，除確保管理符合規範並保障漁民權益外，今年主要加強標籤管理，並推動海上去鰓作業，提升整體產業競爭力。徐富癸指出，為提升漁獲品質並減少浪費，今年將透過黑鮪魚「海上去鰓」作業的獎勵機制，不僅提升漁獲品質，還能減少入港廢棄物，進一步維持市場衛生環境，全面提升產業競爭力，他指出，經和漁業署爭取，每尾獎勵的補助從500元提升到100元，希望漁民在海上就進行去鰓作業。

海產店家指出，黑鮪魚的鰓能利用的方式少，頂多就是作為飼料，但以往都要買整尾魚的話卻得照整尾公斤價價格買下這些部位的重量，若是能在海上就去鰓，對他們來說去蕪存菁，更有誘因，且在海上放血後，回程保鮮效果佳，回港也不用再「動大刀」弄得魚市場湯湯水水又一堆廢棄物，維護環境衛生，可說是一兼二顧。

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