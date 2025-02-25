經典賽》台南棒球場湧逾2千人 場外大樓掛國旗應援

台南市立棒球場今晚加開經典賽資格賽轉播，湧進2000多名球迷觀賽。（記者王姝琇攝）

2025/02/25 23:02

〔記者王姝琇／台南報導〕台灣隊和西班牙隊今晚在經典賽資格賽附加賽交手，台南市立棒球場加開轉播，湧進2千多名球迷觀賽，緊鄰球場的大樓民眾在陽台掛起國旗相呼應，為台灣隊加油！

台灣隊終場以6:3擊敗西班牙隊，拿下明年經典賽正賽資格，台南市立棒球場也掀起歡呼聲。台南市立棒球場開放一壘側座位區幾乎爆滿，同樣是台灣隊和西班牙隊，但人數超過資格賽首日2倍，民眾帶著既興奮又緊張的心情進場，在地品牌台灣番薯丸也加碼免費地瓜球兌換券1500份。台南市體育局長陳良乾也特地在現場發送3大箱的零食，和民眾一起為台灣隊加油。

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特別的是，面對轉播螢幕的左側大樓，不僅燈火通明、歡呼聲此起彼落，更有民眾在陽台掛起國旗，成為場外最強而有力的支持，也吸引場內球迷拍照，成為這場經典賽資格賽最美風景之一。

此外，這場球賽從晚間7點開打且超過10點才結束，依《噪音管制法》規定晚間10點後禁用音響設備等規定，現場應援主持人關掉麥克風，當下比賽來到緊張的第9局，球迷們的加油聲響徹雲霄。

緊鄰台南市立棒球場的大樓，有民眾在陽台掛起國旗，為台灣隊加油。（記者王姝琇攝）

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