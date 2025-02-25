台中州廳主體修復完工年餘未啟動裝修 地方盼不到活絡動能

台中州廳。（台中市政府提供）

2025/02/25 23:14

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中州廳封館修復逾4年半，主體工程已完成1年餘，室內裝修迄今尚未能啟動，在地議員包括江肇國及黃守達批，台中州廳持續封閉，地方盼不到活絡及振興在地經濟的動能，市府低效率僅曝露根本無心振興中區發展的心態。

台中市文資處指出，因是國定古蹟內部裝修計畫須送相關委員會審議，審議費時所致，近期就能上網招標推動。

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江肇國指出，台中州廳周邊是舊城區最具價值的區塊，也是地方公認最能刺激周邊發展的關鍵重心，市府原應以州廳為中心發揮帶動舊城區活化的動能，但盧市府不但對台中州廳的再利用活化方向規劃狹獈，也未見對該區有整體規劃，更看不到帶動舊城發展的前瞻性，如今又效率牛步化，內部裝修遲未啟動，地方已等了4年多，還要等到明年才等得到開放，曝露盧市府根本無心活絡舊城區。

黃守達也說，文化局號稱近期將啟動台中州廳室內裝修再利用及戶外景觀工程發包，但截至目前不僅辦公與展覽的具體空間配置未明，市府之前稱州廳一樓做「市府級藝文展演空間」規劃，也不見任何報告與說明，盧市府的心態難道是「頭先洗下去」，後續再談，如此的州廳再利用規劃，如何承擔起領航舊城文化觀光的角色，未來能帶動多少舊城區發展效益，令人存疑且憂心。

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