機車定檢E化升級 南市明年起全面無紙化

南市機車定檢E化升級 ，將於2026年起全面無紙化，不寄明信片通知單。（南市環保局提供）

2025/02/25 23:02

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市積極推動機車定檢制度，為落實淨零碳排，機車定檢通知將全面E化，明（2026）年起停發明信片，民眾不用怕逾期未驗遭罰。

環保局指出，出廠滿5年機車每年應於行照發照月份前後1個月內進行排氣檢驗。過去採明信片通知的方式，除耗損大量紙本資源，亦常因車籍地址變動等因素，造成無法有效投遞。

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環保局表示，為提高到檢率並減少紙本資源浪費，近年由公務機關率先落實E化簡訊通知到檢，更透過機車業者併走入校園及社區等多元化管道深入人群，逐步推動簡訊通知，預計明年起全面E化。

南市環保局表示，南市去（2024）年機車到檢率達86.19％，創歷年新高，並連續8年超過8成，為6都之冠。為落實淨零碳排，機車定檢通知將全面E化，明年起停發明信片。凡車籍設於南市民眾可至「台南市環境保護局機車定期檢驗簡訊通知系統」登記手機號碼及車牌，環保局會在每年應定檢時間寄發簡訊通知，不怕逾期未驗遭罰。

環保局長許仁澤表示，南市已累積30萬筆簡訊通知資料，僅將手機與車牌資料用於通知，不會使用他途，請民眾放心配合，民眾儘速至「臺南市環保局機車定檢簡訊通知系統」登記手機號碼，環保局會在每年應定檢時間寄發簡訊通知。

環保局提醒，車輛即使處於不使用狀態，只要車籍未註銷仍需完成定期檢驗。南市自2020年迄今已淘汰23.5萬輛老舊機車，今年汰舊換新補助方案擴大，最高補助達3萬4500元，民眾可善加利用。

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