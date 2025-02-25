228連假！桃園大溪老街車流管制一次看

桃園市大溪警分局轄內景點多，警方推228連假交管措施。（大溪警分局提供）

2025/02/25 22:25

〔記者李容萍／桃園報導〕228連假將至，桃園大溪警分局預估連假期間將吸引各地遊客探訪，今（25日）規劃大溪和平老街為行人徒步區、大溪老城區周邊道路管制進出等多項交通措施，及建議替代道路，提供民眾出遊參考。

大溪老城區周邊道路管制自28至3月2日為止，包括和平老街畫設行人徒步區（每天上午9時至下午6時），警方在康莊路、和平街五岔路口實施交管，康莊路與得勝路口，每天（12-18時）管制車輛，禁止右轉進入得勝路，實施單行道管制，老街車流建議由康莊路右轉中正路、中正路左轉普濟路，可新北市三峽或左轉桃園方向，另頭寮丁字路口疏導管制。

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228連假期間，考量大溪老城區停車位數量有限，大溪警分局請遊客儘量將車輛停放月眉停車場及大溪橋頭停車場，再步行至老街，這段期間每天下午3點至6點，介壽路、員林路、新興街口及武嶺橋西端口處，視交通狀況機動實施圓環單向管制及封閉往三元一街方向車道、瑞安路迴轉道，疏導車流。

復興區連假期間周邊道路管制，包括台7線與台7乙線圓環機動疏導、台7線桃119線至桃115線天空步道、桃118線溪口吊橋、上巴陵至神木區沿線機動疏導，台7線與中正路口（上午10點至晚上8點）管制下山車輛左轉進入角板山。

警方建議台7線下山替代道路，包括往新竹方向遊客改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西方向；往台北方向遊客改由台7乙線往新北市三峽，再接國道3號三鶯交流道北上，警方並呼籲遊客，務必遵守交通規則、配合警方指揮交管行車，避免塞車影響遊興。

北橫櫻花盛開，大溪警分局預期228遊客人潮將爆棚。（大溪警分局提供）

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