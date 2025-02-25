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    學測成績公布 嘉中嘉女成績亮眼

    嘉義高中學生學測成績優異。（嘉義高中提供）

    嘉義高中學生學測成績優異。（嘉義高中提供）

    2025/02/25 21:58

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕大學入學考試學科能力測驗今天成績公布，嘉義高中數學A滿級分人數創新高，4科59級分3人，55級分以上人數共39人，嘉義女中最高分有2人4科59級分，50分以上257人次，可望在錄取各頂大數量會有大幅突破。

    嘉義高中表示，應考學生共662人，4科55級分以上人數共39人，56級分以上共計24人，預計可進入公私立醫牙學系申請第1階段；社會群（國英數社）、自然群（國英數自）總級分達全國頂標人數為147位，約佔22%。

    嘉中表示，黃姓學生國中會考英文B++，學測英文考出滿級分，他高一得到桃城文學獎小品文首獎，高二獲嘉義市語文競賽作文比賽特優，將以國文、英文滿級分的佳績，申請心中第一志願台大法律系，另外也有多名學生就讀普通班，仍考出好成績。

    嘉女表示，今年513位學生應考，達50分以上257人次，四科合計成績超越頂標者合計超過全校四分之一以上、超越前標者合計過7成；學生蘇芷圓父親早逝，由新住民的母親在市場擺攤獨自扶養芷圓和姊姊長大，雖然媽媽無法在課業上給予建議，但時常教導孩子正向進取的人生觀，蘇芷圓每天自己騎車到嘉女上課，去年12月透過特殊選才管道錄取台灣大學電機工程學系，仍然堅持到底，陪伴全班同學一起繼續努力，在學測考出58級分好佳績。

    嘉女表示，除校內相關獎助學金挹注蘇芷圓，導師賴欣媺特別找到南陽化學工業股份有限公司每學期贊助3萬元獎學金，讓芷圓家裡減輕負擔，專注在學習。

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