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    公告了！台南首批社宅3/17起開放申請 租金最低3950元

    仁德區「宜居仁愛」3月17日至4月16日開放申請。 （都發局提供）

    仁德區「宜居仁愛」3月17日至4月16日開放申請。 （都發局提供）

    2025/02/25 21:51

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市府今（25日）正式公告，首批社宅永康區「宜居成功」及仁德區「宜居仁愛」將自3月17日至4月16日開放申請，租客最快農曆7月前搬遷入住。

    都發局林榮川局長表示，社宅規劃1至3房型，滿足各類申請人居住需求。永康「宜居成功」位於永仁高中西側，與平實營區生活圈緊密相連，將提供103戶社宅單元，租金介於5050至2萬2770元。仁德「宜居仁愛」位於仁和國小旁，規劃75戶社宅單元，租金介於3950至1萬7960元。

    都發局表示，社會住宅訂有資格及入住規定，包括成年國民於南市設有戶籍，或有就業就學需求、家庭成員無自有住宅及未享有政府住宅補貼，且家庭年所得按家庭成員平均每人每月低於一定標準等（114年為5萬4303元）。

    市長黃偉哲表示，南市轄內社會住宅規劃興建已達1萬1170戶，分由市府及中央（國家住宅及都市更新中心）興辦，過去外界指稱轄內尚無社宅可供居住，市府團隊持續追緊腳步、加速推動，都發局今日已正式對外公告，首發社宅永康區「宜居成功」及仁德區「宜居仁愛」，自3月17日至4月16日開放申請。

    永康「宜居成功」位於永仁高中西側，3月17日至4月16日開放申請。（南市都發局提供）

    永康「宜居成功」位於永仁高中西側，3月17日至4月16日開放申請。（南市都發局提供）

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