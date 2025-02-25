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    228連假將至 公路局北分局轄管省道疏運措施報你知

    228連假將至，公路局北分局公布轄管省道疏運措施。（公路局北分局提供）

    228連假將至，公路局北分局公布轄管省道疏運措施。（公路局北分局提供）

    2025/02/25 21:28

    〔記者李容萍／桃園報導〕228連假將至，公路局北區養護工程分局預估北部地區自27日下午4點起在快速公路銜接國道1號及國道3號與國道5號南港系統附近路段，會有第一波南下車潮，連假首日28日上午8點更將湧入大量南下車潮。因此建議中短程旅次的用路人，可以利用台61線及台1線、台3線、台31線作為桃園、台北、新竹間往返的替代道路。

    北部地區往返宜蘭、花東地區用路人如遇國道5號壅塞，建議提前可改道行駛台9線，因台2線福隆路段於歷次連假期間皆屬易壅塞路段，建議改道可節省更多寶貴行車時間。

    公路局北分局說，中長程南下的車潮預估將於28日上午7點出現在國道1、3、5號及台61線。尖峰車潮於8時起，出現在新竹路段，整體尖峰時段集中於當日上午7至下午1時；北返車潮集中於3月2日下午1點至晚間9點，國道1號與3號無實施高乘載管制措施，國道5號循例自3月1日至2日每日下午1點至下午6點，於蘇澳至頭城匝道實施北向入口高乘載管制，請宜花東收假返回北部用路人注意，建議鄉親可提早出發，或在出發前先上網了解路況選擇路線，避開壅塞路段和時段。

    公路局北分局提醒用路人，為因應大量車流進入新竹市台61線與台15線，公路局北分局相關管制措施如下：台68線南寮匝道自27日晚間10點至3月2日晚間11點禁止左轉台15線南下，同時段，台15線72公里處新港三街路口也會封閉；台61線鳳鼻尾隧道前竹1路口，27日下午3點至3月3日上午9點封閉。

    另外，台66線銜接國道1號的平鎮系統交流道，於28日上午5點至中午12點，南入匝道將封閉，預定經由台66線銜接國道1號南下的用路人，可於台66線平鎮交流道或新屋交流道銜接平面道路至國道1號幼獅交流道南下。

    台61線苗栗竹南路段銜接國道3號的西濱交流道，於3月1日至2日每日中午12點至晚間9點，北入匝道將封閉，用路人可續行台61線至前方83K線由連絡道轉台1線至香山交流道銜接國3北上。

    228連假將至，公路局北分局公布轄管省道疏運措施。（公路局北分局提供）

    228連假將至，公路局北分局公布轄管省道疏運措施。（公路局北分局提供）

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