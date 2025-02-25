學測出爐 台南公私立高中表現亮眼

學測成績出爐，台南女中表現亮眼。（記者洪瑞琴攝）

2025/02/25 21:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕大學學測成績今（25日）出爐，台南女中4科總級分60分的考生有4人，台南家齊高中1成以上考生各考科皆達全國頂標，而瀛海中學則有34人以上，通過醫牙中醫學系第1階段繁星推薦篩選標準。

台南女中表示，108課綱學測考科改為選考制，大學至多只能參採4科成績，且不能使用5科總級分做為一階同分篩選比序，學生在分數的運用及科系的選擇上會更加自由，成績的組合也會更複雜。

請繼續往下閱讀...

台南女中今年4科（國、英、數A、自然）總級分60分的考生有4人；4科總級分55分以上有86人，4科總級分50分以上有286人（以上統計僅為「國英數A自」與「國英數B社」，不重複計算）。

此外，國文有55人、英文58人、數學Ａ11人、數學Ｂ16人、社會25人、自然24人單科滿分；國文、英文及社會達前標人數比例皆超過7成，數B及自然超過6成，數學Ａ有5成5。

台南二中表示，數學A各標級分較去年下修，但數學A前標以上仍達128人，國文科達前標以上250人；英文科達前標以上160人；數學B達前標以上158人；自然科前標以上達88人；其中社會科頂標以上共106人。後續將展開升學多元適性輔導，今日更加開家長場次，將針對接下來各項繁星、個人申請等作業程序進行說明，協助親、師、生共同選擇。

台南家齊高中1成以上考生各考科皆達全國頂標，3成以上各考科達全國前標，其中數學B有4成以上考生達全國前標，半數考生國文達全國前標，4分之1考生國文達全國頂標，可望順利錄取理想大學校系。

德光中學考生陳紜慧，獲得5科75級分滿級分；4科達頂標50級分以上46人，達前標44級分以上97人，可望上台、清、交、成、政、醫藥類達3成，國立、頂尖私大達7成。

瀛海中學則有34人以上通過醫牙中醫學系第1階段繁星推薦篩選標準，尤其以許家睿奪得社會組4科59級分、自然組4科58級分，且英文、數B、自然、社會皆達15滿級分。此次成績達50級分以上考生共有18人，預期將可經由繁星推薦錄取國立醫學系及頂尖私立醫學系。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法