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    彰化第一家公辦雙語學校首屆畢業生 交出漂亮大學成績單

    彰化縣鹿港高中陳芊蓉，也是鹿江中小學第一屆畢業生，經由特殊選才錄取陽明交大電機系等10系，也是該校近年來的最佳表現。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣鹿港高中陳芊蓉，也是鹿江中小學第一屆畢業生，經由特殊選才錄取陽明交大電機系等10系，也是該校近年來的最佳表現。（記者劉曉欣攝）

    2025/02/25 19:57

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化第一家公辦雙語學校鹿江中小學，首屆畢業生今年要念大學了！校長黃俊偉表示，目前已知就讀鹿港高中的陳芊蓉，經由特殊選才錄取陽明交大電機系等10系；就讀溪湖高中的謝宜洛經由特殊選才錄取台大森林環境暨資源系等3系；以及彰化女中鄭裴緯參加學測拿到國、英、社滿級分！

    黃俊偉指出，這3名學生在念國中時都表現良好，鄭裴緯以語文能力錄取彰女語資班，陳芊蓉與謝宜洛的國中會考成績可以錄取彰女與彰中，兩人則是選擇離家近的社區高中，透過高中時期的學業與競賽優異成績，才能通過特殊選才錄取心中的第一志願。

    陳芊蓉表示，她因為國中時，跟著哥哥一起參加機器人社團，也在比賽中獲得成就與興趣，決定以電機相關科系作為首選。因為國中念的是鹿江，在英文課程也打下良好的基礎，希望上了大學，可以在電機系學到更多的東西。

    鹿港高中校長林玉芬指出，特殊選才必須在校學業成績要好，同時還要有競賽成績與表現，兩者兼顧才能錄取學生心中的最佳志願，而陳芊蓉因為家人在鹿高任教，選擇離家近的鹿高就讀，在師長教導與自己努力下，錄取陽明交大電機系，也是該校近年來的最佳表現。

    鹿江中小學年年抽籤入學都擠破頭，第一屆畢業生在當年的國中會考，就有超過5成學生都達到彰化高中、彰化女中錄取標準，其中，英文科有45％畢業生達精熟等級，交出亮麗的成績單。

    彰化縣第一所公辦的雙語學校鹿江中小學，校舍建築屢獲大獎肯定。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化縣第一所公辦的雙語學校鹿江中小學，校舍建築屢獲大獎肯定。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化縣公辦的雙語學校鹿江中小學，第一屆畢業生今年要成為大學生了。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣公辦的雙語學校鹿江中小學，第一屆畢業生今年要成為大學生了。（記者劉曉欣攝）

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