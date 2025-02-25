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    瀕危植物「貝克氏鹽草」 現蹤台南山海圳起點

    台南山海圳起點瀕危「貝克氏鹽草」現蹤。（吳茂成提供）

    台南山海圳起點瀕危「貝克氏鹽草」現蹤。（吳茂成提供）

    2025/02/25 20:05

    〔記者王姝琇／台南報導〕守護台江河川的環境治理運動重大突破！台江流域社群今天在海保署協助下，展開首次山海圳國家綠道內海之路海草調查，發現IUCN紅皮書列為瀕危「貝克氏鹽草」。

    台江流域社群20幾年來不間斷，今天終於在山海圳國家綠道OK起點的灘地，發現IUCN紅皮書列為瀕危的貝克氏鹽草，志工蹲在灘地上仔細觀察，大家十分開心。

    社大台江分校執行長吳茂成說，20幾年前，安東庭園與小台江等台江流域社群，發起守護台江河川運動，首要即是守護嘉南大圳鹽水溪排水線，這條排水線古稱直加弄圳，20幾年前，鹽排遭受工業及生活污水的嚴重污染，因此，小台江發起搶救嘉南大圳，呼籲政府在大圳堤岸，種樹築道及整治河川污染。

    吳茂成說，小台江水手5年前在學校門前的珍古德涼亭灘地，發現招潮蟹回到校門口，今天在海保署的協助下，由老師劉弼仁、劉商隱帶領，第1次展開山海圳國家綠道內海之路四草湖、鹽排灘地的海草調查，大家在山海圳國家綠道OK起點灘地，終於發現貝克氏鹽草，振奮人心。

    貝克氏鹽草是被IUCN紅皮書列為瀕危植物。根據海保署資料海草是完全淹沒在海水中可以生存的植物，同時也為招潮蟹等海洋動物提供地庇護所及食物，對保育海洋生態系統很重要。

    台南山海圳起點瀕危「貝克氏鹽草」現蹤。（吳茂成提供）

    台南山海圳起點瀕危「貝克氏鹽草」現蹤。（吳茂成提供）

    台南山海圳起點瀕危「貝克氏鹽草」現蹤。（吳茂成提供）

    台南山海圳起點瀕危「貝克氏鹽草」現蹤。（吳茂成提供）

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