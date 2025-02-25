急診大塞車 黃偉哲呼籲改善護理師薪資

對於各大醫院急診塞車窘境，台南市長黃偉哲今日受訪呼籲適度提高護理師待遇，讓他們願意再回到職場，是中央和地方可以努力的地方。 （記者洪瑞琴攝）

2025/02/25 19:49

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於近期各大醫院包括台南在內都有急診塞車窘境，台南市長黃偉哲今（25）日受訪表示，領有護理師執照留在職場的有56%，約40％已經離開職場，如何適度提高護理師待遇，改善職場環境，吸引他們願意再回到職場，是中央和地方可以努力的地方。

黃偉哲說，急診塞車大家都不願見到，因最近有流感及呼吸道等在內的急重症，很多民眾往急診跑，這是政府應嚴肅面對的問題。由於因應護病比新制通過，很多醫學中心或教學醫院關閉病床，造成急診室人滿為患，首要改善護理師待遇和職場環境，讓護理師願意回歸職場。

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黃偉哲表示，從病床數及急診室的儀表板顯示，台南市幾個醫學中心也有急診塞爆情況，超過收容數的百分之百，最高甚至達到118%，可以建議的方向是適度提高護理師的待遇，讓護理師願意留在職場。

黃偉哲表示，據全國統計，有護理師執照留在職場的護理師有56%，換句話說約40％已離開職場，如何吸引他們再回到職場，是中央和地方可以努力的地方。

黃偉哲認為，護理師離開職場對病患的權益影響很大，尤其有些重病的病患，病情是不等人的，人命不能等、病情也不能等，希望呼籲護理師還是能回到職場，在待遇及工作環境上，相關單位一起努力改善。

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