百貨氣爆殷鑑 台中啟動道路挖掘瓦斯管線稽查確保公安

百貨氣爆殷鑑，台中今明啟動道路挖掘瓦斯管線稽查確保公安。（市府提供）

2025/02/25 19:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中新光三越氣爆釀災，台中市建設局今明兩天特別會同欣中天然氣公司及欣彰天然氣公司進行道路挖掘工程稽查，確保施工品質與進度及公共安全。

建設局長陳大田指出，市區道路下方密布電力、電信、瓦斯、自來水、寬頻等各類管線，與市民日常生活息息相關，道路挖掘施工的品質與安全不僅影響市民通行便利，若施工不當，更可能引發公共安全事故。

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此外，挖掘後的路面復舊品質直接關係用路安全，建設局積極推動道路挖掘工程稽查，並辦理「道路挖掘施工安全管理人員認證教育訓練」，受訓合格者將獲頒「結業證書」及「安全管理人員識別證」，強化管線單位自主管理，全面提升道路施工品質與安全性。

考量百貨公司氣爆殷鑑，今明兩天特地攜手瓦斯公司進行道路挖掘工程稽查，陳大田說，稽查範圍包括「台中市11期重劃區及四張犁地區污水下水道系統工程—第3分標」及「龍井龍津段儲能系統建置工程」，並邀請欣中天然氣公司及欣彰天然氣公司派員同行，進行查核瓦斯管線等化工地安全管理。

建設局指出，自2022年起已針對計畫性管挖案件進行路權稽查，累計執行52次，發現施工缺失103處，並要求管線單位限期改善，累計裁罰金額達22萬元。

建設局指出，近期百貨公司裝修作業發生氣爆事件，造成周邊危害，顯示工地安全管理的重要性；建設局強調，申請道路挖掘的單位應嚴格遵守《道路挖掘管理自治條例》及相關施工規範，確保工程品質與安全；未來，建設局將持續加強稽查力度，全力守護市民安全，防範類似事故發生。

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